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AB'den Ukrayna'ya 3,47 milyar avro savunma desteği

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'nın acil askeri ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 3,47 milyar avroluk yeni finansmanı serbest bıraktı.

AB'den Ukrayna'ya 3,47 milyar avro savunma desteği

AB Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'ya toplam 90 milyar avroluk "Ukrayna Destek Kredisi" programının savunma bileşeni kapsamında ödeme yapıldığı bildirildi.

Fonun, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kendini savunmak için ihtiyaç duyduğu acil askeri gereksinimlere yanıt olarak verildiğine işaret edilen açıklamada, 3,47 milyar avronun insansız hava araçları (İHA), uzun menzilli jet motorlu dronlar, füzeler, hava savunma sistemleri ile Gripen savaş uçaklarının tedarikinde kullanılacağı belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna'ya savaş koşullarında ihtiyaç duyduğu savunma ekipmanlarını hızlı şekilde ulaştırabilmek amacıyla gelecek haftalarda dron, mühimmat, hava savunma sistemleri ve füzelere yönelik ilave finansman ödemelerinin de onaylanacağı bildirildi.

AB'nin Ukrayna Destek Kredisi programı, Ukrayna'nın savunma kapasitesi ile savunma sanayisini güçlendirmek için 60 milyar avro, devletin işleyişi ve temel kamu hizmetlerinin sürdürülmesi amacıyla da 30 milyar avroluk bütçe desteği olmak üzere toplam 90 milyar avroluk finansman içeriyor.

Program kapsamında, 2026 yılı içinde Ukrayna'nın savunma sanayisinin desteklenmesi amacıyla toplam 28,3 milyar avroluk kaynak kullandırılması bekleniyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna ab
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