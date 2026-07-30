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Akaryakıta yeni zam: Tabela değişiyor! 30 Temmuz 2026 benzin, motorin fiyatı

Motorin zammı son dakika... Brent petrol fiyatları ve kurdaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarında değişime yol açıyor. Son olarak akaryakıtta yeni bir zam beklentisi ortaya çıktı.

Akaryakıta yeni zam: Tabela değişiyor! 30 Temmuz 2026 benzin, motorin fiyatı
Hande Dağ

Motorin zammı son dakika... Brent petrol, kurdaki hareketlilik ve küresel gelişmeler akaryakıt fiyatlarını etkiliyor ve zaman zaman indirim, zaman zaman zam olarak pompaya yansıyor. Son olarak motorine bir zam beklentisi haberi geldi. Peki, LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 30 Temmuz 2026 Perşembe ne kadar? İşte benzin zammı ve İstanbul, Ankara, İzmir 30 Temmuz 2026 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıta yeni zam: Tabela değişiyor! 30 Temmuz 2026 benzin, motorin fiyatı 1

MOTORİNE ZAM BEKLENİYOR

Motorin fiyatı ile ilgili yeni bir zam beklentisi oluştu. Gazeteci Olcay Aydilek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Motorine bu gece yarısı beklenen zam belli oldu: 2 TL 66 kuruş. Zammın bir bölümü ÖTV'den karşılanmazsa pompaya yansıyacak tutar artacak" ifadelerini kullandı.

Akaryakıta yeni zam: Tabela değişiyor! 30 Temmuz 2026 benzin, motorin fiyatı 2

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (30 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıta yeni zam: Tabela değişiyor! 30 Temmuz 2026 benzin, motorin fiyatı 3

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 67.10 TL
Motorin: 77.21 TL
LPG: 31.19 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 66.94 TL
Motorin: 77.06 TL
LPG: 30.59 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 68.06 TL
Motorin: 78.32 TL
LPG: 31.29 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 68.35 TL
Motorin: 78.60 TL
LPG: 31.19 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
77.22
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
67.11
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
37.73
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
57.48
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
42.66
Gazyağı
75.72
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benzin LPG motorin Otogaz Akaryakıt Motorin fiyatları Motorin zammı akaryakıt fiyatları benzin fiyatı lpg fiyatları
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