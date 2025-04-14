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AB, İran'a karşı yeni yaptırım kararı aldı

14.04.2025 15:47
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Avrupa Birliği (AB), İran'a yönelik yaptırımlarını genişletirken, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, vatandaşlarına bu ülkeye seyahat etmeme çağrısında bulundu.

AB, İran'a karşı yeni yaptırım kararı aldı

AB ülkelerinin dışişleri bakanları, olağan toplantıları için Lüksemburg'da bir araya geldi.

İran ile ilişkileri ele alan bakanlar, bu ülkeye yönelik mevcut yaptırım rejimi kapsamında yeni tedbirler aldı.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, "Konsey bugün İran'da yargının keyfi tutuklama aracı olarak kullanılması da dahil olmak üzere ciddi insan hakları ihlallerinden sorumlu 7 kişi ve 2 kuruluşa kısıtlayıcı önlemler getirmeye karar verdi." denildi.

Açıklamada, "AB, İran'ın siyasi kazanç elde etmek amacıyla AB vatandaşını asılsız gerekçelerle keyfi olarak tutuklamasından derin endişe duymaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Bu bağlamda, Fars eyaletinde bulunan "Şiraz Merkez Hapishanesi, Şiraz Devrim Mahkemesi Birinci Şubesi, Evin Hapishanesi Müdürü Farzadi Hedayatollah ve Fars Hapishaneleri Koruma ve İstihbarat Dairesi Müdürü Mehdi Nemati'nin yanı sıra 5 yargı mensubu" yaptırımlar kapsamına alındı.

AB'nin yaptırım rejimi; seyahat yasağı, kişi veya kuruluşlara ait varlıkların dondurulması ve onlara kaynak aktarılmasının yasaklanmasını içeriyor. AB, İran'da toplam 232 kişi ve 44 kuruluşa yaptırım uyguluyor.

FRANSA'NIN TEPKİSİ

Öte yandan, Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin İran yetkililerinin 2 Fransız vatandaşının konsolosluğu ziyaret etmelerine izin vermeyi reddetmesi nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) şikayette bulunacağını bildirdi.

Fransız Bakan, "Fransız vatandaşlarını İran'a seyahat etmemeye ve İran'da bulunanları da mümkün olan en kısa sürede ayrılmaya çağırıyorum." ifadelerine yer verdi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran ab
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