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ABD Başkanı Biden'dan çelişkili 'resesyon' açıklaması! "Bana öyle gelmiyor" diyerek duyurdu

28.07.2022 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada ülke ekonomisine ilişkin bilgi verdi. Biden, resesyona ilişkin olarak, "Bana resesyondaymışız gibi gelmiyor." ifadelerini kullandı. Öte yandan ABD ekonomisinin, iki çeyrek üst üste daralma göstererek teknik olarak resesyona girdiği biliniyor.

ABD Başkanı Biden'dan çelişkili 'resesyon' açıklaması! "Bana öyle gelmiyor" diyerek duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki istihdam rakamlarının gayet iyi olduğunu belirterek, bugün açıklanan büyüme rakamlarına ilişkin, "Bana resesyondaymışız gibi gelmiyor." dedi.

Biden, Senatonun üzerinde anlaştığı enflasyonu düşürmeye yönelik yasa tasarısına ilişkin Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu.

Söz konusu tasarıda sağlık yardımı, vergi ve iklim düzenlemelerinin yer aldığını belirten Biden, "Bu tasarı, iklim değişikliğinin ele alınması ve enerji güvenliğimizin artırılması konusunda tarihimizdeki en önemli yasa olacak." dedi.

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Biden, Ticaret Bakanlığının bugün açıkladığı verilerde ülke ekonomisinin, bu yılın ilk çeyreğinin ardından ikinci çeyrekte de beklentilerin aksine yüzde 0,9 daralarak teknik olarak resesyona girmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Fed Başkanı Jerome Powell ve bankacılık sektöründeki bazı önemli isimlerin ülkenin resesyonda olmadığını söylediğine işaret eden Biden, "İstihdam oranında rekor kırıyoruz. İşsizlik yüzde 3,6 seviyesinde. Ben başkan olduğumdan bu yana 9 milyon istihdam sağladık. ABD'ye yapılan yatırımlar da rekor seviyede." ifadesini kullandı.

Çip ve elektrikli araç sektörüne büyük firmaların trilyonlarca dolar yatırım açıkladığını vurgulayan Biden, "Tüm bu verilere bakıldığında, bana resesyondaymışız gibi gelmiyor." diye konuştu.

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ABD TEKNİK OLARAK RESESYONA GİRDİ

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre GSYH, yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,9 azaldı.

Bu yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin aksine küçülme gösteren ABD ekonomisinin, yüzde 0,5 büyümesi öngörülüyordu.

Ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde de yüzde 1,6 küçülmüştü. Böylece ABD ekonomisi, iki çeyrek üst üste daralma göstererek teknik olarak resesyona girdi. (AA)

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