ABD'de ithalat ve ihracat fiyatları kasımda yükseldi

ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 arttı.

Piyasa beklentilerinden az yükseliş gösteren ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,3 artması öngörülüyordu. İthalat fiyat endeksi, ekimde ise yüzde 0,1 azalış kaydetmişti.

İthalat fiyat endeksi, kasımda geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 1 azaldı.

Bu dönemde ithalat fiyat endeksinde görülen artışta, ithal akaryakıt fiyatlarındaki yüzde 4,3'lük yükseliş etkili oldu.

Ülkede ihracat fiyat endeksi de kasımda aylık bazda yüzde 0,6'lık artış kaydetti.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen verinin, kasımda yüzde 0,3 artması öngörülüyordu. Endeks, ekim ayında ise yüzde 0,2 artmıştı.

Söz konusu dönemde ihracat fiyat endeksindeki yükselişte, yüksek tarımsal ihracat fiyatları belirleyici oldu. Tarımsal ihracatın maliyeti kasımda yüzde 3,7 arttı ve Aralık 2018'den bu yana en yüksek artışı kaydetti.

İhracat fiyat endeksi, kasımda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,1 azaldı.

