ABD'de mal ticareti açığı nisanda geriledi

ABD'de mal ticareti açığı, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,4 azalarak 82,4 milyar dolara indi.

ABD Ticaret Bakanlığı, mal ticareti dengesi ile toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin nisan ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, "öncü dış ticaret açığı" olarak adlandırılan mal ticareti açığı, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,4 azalışla 82,4 milyar dolara düştü.

Bu dönemde 86,7 milyar dolar olan piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen mal ticareti açığı, mart ayında 85,3 milyar dolar olmuştu.

Mal ihracatı nisanda 8,5 milyar dolar artışla 219,7 milyar dolara, mal ithalatı da 5,6 milyar dolar yükselişle 302,1 milyar dolara çıktı.

Söz konusu dönemde toptan eşya stoklarının tutarı aylık bazda yüzde 0,5 artarak 938,6 milyar dolara ulaştı.

Perakende stoklarının tutarı da yüzde 0,7 yükselerek 827,3 milyar dolar oldu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

