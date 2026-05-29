Doldu taştı: Akın ettiler 'Aşırı yoğunluk var, araç yeri kalmadı'

Van’ın gözde doğal güzelliklerinden biri olan Muradiye Şelalesi, bayram tatilinde ziyaretçilerin akınına uğradı. Özellikle İran’dan gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği şelale, coşkun akan suyu ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini mest etti.

Bayram tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Van’ın Muradiye ilçesinde bulunan Muradiye Şelalesi çevresine akın etti. Bölgede oluşan yoğunluk dikkat çekerken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

İRANLI TURİSTLERDEN YOĞUN İLGİ

Bu bayramda da İranlı turistlerin uğrak noktalarından biri Muradiye Şelalesi oldu. Aileleriyle birlikte bölgeye gelen turistler bol bol fotoğraf çekerek doğanın tadını çıkardı. Şelalenin gürül gürül akan suyu karşısında hayranlıklarını gizleyemeyen ziyaretçiler, Van’ın doğal güzelliklerine dikkat çekti. Bölgedeki hareketlilik esnafın da yüzünü güldürdü.

MANGAL VE SEMAVER KEYFİ BİR ARADA

Şelale çevresindeki mesire alanları gün boyunca dolup taştı. Vatandaşlar bir yandan mangal yakarken diğer yandan semaverlerde çay demleyerek bayramın keyfini çıkardı. Çocuklar yeşil alanlarda oyun oynarken aileler ise doğa manzarası eşliğinde dinlenme fırsatı buldu.

Muradiye Şelalesi’nde bayramda yoğunluk olduğunu ifade eden Cem Gökhan, "Yaşadığımız izdihamı hiçbir şekilde ifade edemiyorum, çünkü aşırı yoğunluk var. İranlılar, turistler, yerlilerimiz hem piknik alanımız dolu, hem gezi alanımız dolu, herhangi bir araç yerimiz dahi kalmadı. Bugünlerde bizim insanlarımızı yan yana görmek gurur veriyor. Herkes ailesini almış gelmiş bir şekilde burada pikniği yapıyor. Bununla birlikte bizler de seviniyoruz" dedi.

Bayram yoğunluğunun yaşandığı Muradiye Şelalesi havadan da görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde şelale çevresindeki kalabalık, araç yoğunluğu ve doğanın eşsiz güzelliği gözler önüne serildi.

MURADİYE ŞELALESİ BAYRAMIN VAZGEÇİLMEZ ADRESİ OLDU

Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, Muradiye Şelalesi’nin özellikle yaz aylarında ve bayram tatillerinde vazgeçilmez bir adres haline geldiğini belirtti. Doğal güzelliği ve serin havasıyla dikkat çeken şelale, yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği noktalar arasında yer aldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

