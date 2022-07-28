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ABD ekonomisi teknik olarak resesyona girdi

28.07.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD ekonomisi 2022 ilk çeyreğin ardından ikinci çeyrekte de daralarak teknik olarak resesyona girdi. Ülke ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,9 daraldı. ABD ilk çeyrekte de yüzde 1,6 küçülme kaydetmişti. Böylelikle ülke üst üste iki çeyrek daralma kaydederek teknik resesyona girdi.

ABD ekonomisi teknik olarak resesyona girdi

ABD'de ikinci çeyreğe ilişkin gayri safi yurt içi hasıla verileri açıklandı. Ekonomistlerin beklentisi yüzde 0,5 büyüme yönündeydi.

Buna göre ABD, yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 0,9 daraldı.

ABD ekonomisi 2022 yılının ilk çeyreğinde yüzde 1,6 daralmıştı.

konomistler ise ikinci çeyrekte yüzde 0,3-0,5 arasında büyüme bekliyorlardı.

Fed Başkanı Powell dün FOMC sonrası yaptığı açıklamada, ABD ekonomisinin şu anda resesyonda olduğunu düşünmediğini, ancak ikinci çeyrekte büyümenin yavaşladığının açık olduğunu ifade etmişti.

İkinci çeyrekte ABD'de tüketici harcamaları yüzde 1,0 artarken, çekirdek PCE yüzde 4,4 seviyesinde gerçekleşti.

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