ABD ekonomisi teknik olarak resesyona girdi

ABD'de ikinci çeyreğe ilişkin gayri safi yurt içi hasıla verileri açıklandı. Ekonomistlerin beklentisi yüzde 0,5 büyüme yönündeydi.

Buna göre ABD, yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 0,9 daraldı.

ABD ekonomisi 2022 yılının ilk çeyreğinde yüzde 1,6 daralmıştı.

konomistler ise ikinci çeyrekte yüzde 0,3-0,5 arasında büyüme bekliyorlardı.

Fed Başkanı Powell dün FOMC sonrası yaptığı açıklamada, ABD ekonomisinin şu anda resesyonda olduğunu düşünmediğini, ancak ikinci çeyrekte büyümenin yavaşladığının açık olduğunu ifade etmişti.

İkinci çeyrekte ABD'de tüketici harcamaları yüzde 1,0 artarken, çekirdek PCE yüzde 4,4 seviyesinde gerçekleşti.

