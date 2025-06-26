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ABD Hazine Bakanlığı, borç limiti önlemlerini 24 Temmuz'a kadar uzattı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, borç limitini aşmamak için uygulanan önlemlerin 24 Temmuz'a uzatıldığını bildirdi.

ABD Hazine Bakanlığı, borç limiti önlemlerini 24 Temmuz'a kadar uzattı

Bessent, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'a borç limitine ilişkin mektup gönderdi.

Mektubunda borç limiti dolayısıyla alınan önlemlerden bahseden Bessent, Kamu Hizmeti Emeklilik ve Maluliyet Fonu'nun (CSRDF) hak sahiplerine ödeme yapmak için hemen gerekli olmayan kısmına tam olarak yatırım yapmamayı sürdüreceklerini kaydetti.

Bessent, bu doğrultuda, daha önce 27 Haziran'da sona ereceği belirlenen "borç ihracı askıya alma döneminin" 24 Temmuz'a kadar uzatıldığını belirtti.

Ayrıca Posta Hizmeti Emekli Sağlık Faydaları Fonu'ndaki (PSRHBF) yatırımların da CSRDF ile aynı şekilde yapılmasının öngörüldüğünü aktaran Bessent, ilgili yasalara göre CSRDF ve PSRHBF'nin borç limiti artırıldığında ya da askıya alındığında tamamen telafi edileceğini, federal emekli ve çalışanların bu işlemlerden etkilenmeyeceğini vurguladı.

Bessent, "Mevcut tahminlerimize göre, Kongre'nin planlanan ağustos tatilinden önce borç limitini artırmak veya askıya almak için harekete geçmesi gerektiğine inanmaya devam ediyoruz. Bu, ABD'nin itibarı açısından kritik önemdedir." ifadelerini kullandı.

BORÇ LİMİTİ

ABD'de borç limiti, "ABD hükümetinin mevcut yasal yükümlülüklerini yerine getirmek için borçlanma yetkisine sahip olduğu toplam para tutarı" anlamına geliyor.

ABD Hazinesi, Kongre'nin yasayla belirlediği limite ulaşılıncaya kadar borçlanma yetkisine sahip bulunuyor.

Borç limitine ulaşılması halinde federal hükümet borç miktarını artıramıyor, sadece elindeki nakdi ve gelen gelirleri harcayabiliyor. Limitin artırılması için Kongre'den yasa geçirilerek izin alınması gerekiyor. (AA)

HABER ÖZETİ

  • Bessent, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'a borç limitine ilişkin bir mektup gönderdi.
  • Mektubunda, CSRDF'nin hak sahiplerine ödeme için gerekli olmayan kısma yatırım yapılmayacağını belirtti.
  • "Borç ihracı askıya alma dönemi" 27 Haziran'dan 24 Temmuz'a kadar uzatıldı.
  • PSRHBF'nin yatırımlarının da CSRDF ile aynı şekilde yapılması öngörüldü.

  • Bessent, Kongre'nin Ağustos tatilinden önce borç limitini artırması gerektiğini vurguladı.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
borç abd
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