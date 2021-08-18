ABD'nin ve dünyanın en büyük süpermarketinden 'kripto para uzmanı' ilanı

ABD'nin ve dünyanın en büyük süpermarket markası Walmart kripto para uzmanı arıyor! Dev süpermarket, sitelerinde dijital para uzmanı aradıklarına dair ilan verdi.
Kripto para dünyası regülatörlerin yasa adımlarıyla kalıcı olmaya doğru gider iken dev süpermarket markası Walmart, sitelerinde ilan vererek kripto para uzmanı aradıklarını açıkladı.
İşe alınacak kripto para uzmanı "Digital Currency and Cryptocurrency Product Lead" pozisyonunda çalışacak.
Söz konusu ilan Walmart'ın kripto para ile ödeme kabul edeceği söylentilerini doğurdu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum