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ABD'nin ve dünyanın en büyük süpermarketinden 'kripto para uzmanı' ilanı

18.08.2021 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin ve dünyanın en büyük süpermarket markası Walmart kripto para uzmanı arıyor! Dev süpermarket, sitelerinde dijital para uzmanı aradıklarına dair ilan verdi.

ABD'nin ve dünyanın en büyük süpermarketinden 'kripto para uzmanı' ilanı

ABD'nin ve dünyanın en büyük süpermarket markası Walmart kripto para uzmanı arıyor! Dev süpermarket, sitelerinde dijital para uzmanı aradıklarına dair ilan verdi.

KRIPTO PARA UZMANI İLANI VERDİ

Kripto para dünyası regülatörlerin yasa adımlarıyla kalıcı olmaya doğru gider iken dev süpermarket markası Walmart, sitelerinde ilan vererek kripto para uzmanı aradıklarını açıkladı.

İşe alınacak kripto para uzmanı "Digital Currency and Cryptocurrency Product Lead" pozisyonunda çalışacak.

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Söz konusu ilan Walmart'ın kripto para ile ödeme kabul edeceği söylentilerini doğurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Kripto para
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