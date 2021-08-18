Kashkari konuştu, kripto para piyasası geri çekildi! "Kripto paraların yüzde 95'i için dolandırıcılık, aldatma, zırva"

Kripto paralarla ilgili negatif açıklamalarına devam eden Kashkari, ABD'nin komünizme doğru gittiğini ve Venezuela gibi çöküş yaşayabileceğini iddia ederek, dijital varlıklara ihtiyaç olduğunu savunanların komik olduklarını belirtti. Açıklamaların ardından Bitcoin 45 bin doların altına, Ethereum ise 3 bin dolar seviyesine kadar düştü.

"KRIPTO PARALARIN YÜZDE 95'İ DOLANDIRICILIK"

Kuzeybatı Pasifik Bölgesel Ekonomi Yıllık Zirvesi'nde konuşan Kashkari, "Kripto ve Bitcoin konusunda 5-6 yıl önce çok iyimserdim. Şimdi, kripto paraların yüzde 95'i dolandırıcılık, aldatma, zırva ve kargaşa" dedi.

Kashkari, "Yasadışı faaliyetlerin fonlanması dışında herhangi bir kullanımlarını görmedim" dedi.

BITCOIN VE ETHEREUM DÜŞTÜ

Bitcoin fiyatı 44 bin 250 dolara altına kadar gerilemenin ardından şu sıralarda 45 bin 190 dolar seviyesinde. Yaşanan düşüşe rağmen Bitcoin fiyatı hala bir ay öncesine göre yüzde 40 ve sene başına göre yüzde 54 yukarıda.

Ethereum ise 3 bin dolar seviyesine kadar geriledi.



