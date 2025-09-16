ABD Temyiz Mahkemesi, Trump'ın Fed üyesi Cook'un görevden alım talebini reddetti

WASHINGTON (AA) - ABD'de Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un görevden alınmasına yönelik talebini reddetti.

Mahkeme, Fed Yönetim Kurulu üyelerinin yalnızca "haklı neden" ile görevden alınabileceğini hatırlattı. Cook'un görevden alınmadan önce bilgilendirilme ve savunma hakkı olduğu belirtildi.

Trump'ın Cook'u görevden almasını engelleyen alt mahkeme kararının durdurulması talebi kabul edilmedi.

ABD basınında, Trump yönetiminin bu kararı Yüksek Mahkemeye taşımasının beklendiği aktarıldı.

Trump, 25 Ağustos'ta Cook'u "mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu" gerekçesiyle görevden aldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından Cook'a yazdığı mektubu paylaşan Trump, Fed Yasası'nın kendisine verdiği yetkilere işaret etti. "Fed Yönetim Kurulu üyeliği görevinden derhal alınmış bulunmaktasınız." şeklinde ifade kullandı.

Trump, söz konusu yasanın, kendisinin takdirine bağlı olarak "haklı neden" olması halinde bir yönetim kurulu üyesinin görevden alınmasını mümkün kıldığını vurguladı. Cook'u görevden alması için yeterli sebep bulunduğunu belirtti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook, Trump'ın kendisini görevden alma girişimini engellemek amacıyla dava açtı.

Washington Bölge Yargıcı Jia Cobb, geçen hafta Cook hakkında ortaya atılan "mortgage dolandırıcılığı" iddialarının görevden alınması için yeterli gerekçe teşkil etmediğine hükmetti. Görevden alınmasını geçici olarak engelledi.

Trump yönetimi, Cook'un görevden alınmasını geçici olarak durduran mahkeme kararına itiraz ederek, alt mahkeme kararını durdurmak için temyiz mahkemesine başvurdu. (AA)