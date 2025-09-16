FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya

ABD Temyiz Mahkemesi, Trump'ın Fed üyesi Cook'un görevden alım talebini reddetti

ABD Temyiz Mahkemesi, Başkan Trump'ın Fed Üyesi Cook'un görevden alınmasına yönelik talebini kabul etmedi. Mahkeme, Cook'un savunma hakkı olduğunu vurguladı.

ABD Temyiz Mahkemesi, Trump'ın Fed üyesi Cook'un görevden alım talebini reddetti

WASHINGTON (AA) - ABD'de Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un görevden alınmasına yönelik talebini reddetti.

Mahkeme, Fed Yönetim Kurulu üyelerinin yalnızca "haklı neden" ile görevden alınabileceğini hatırlattı. Cook'un görevden alınmadan önce bilgilendirilme ve savunma hakkı olduğu belirtildi.

Trump'ın Cook'u görevden almasını engelleyen alt mahkeme kararının durdurulması talebi kabul edilmedi.

ABD basınında, Trump yönetiminin bu kararı Yüksek Mahkemeye taşımasının beklendiği aktarıldı.

Trump, 25 Ağustos'ta Cook'u "mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu" gerekçesiyle görevden aldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından Cook'a yazdığı mektubu paylaşan Trump, Fed Yasası'nın kendisine verdiği yetkilere işaret etti. "Fed Yönetim Kurulu üyeliği görevinden derhal alınmış bulunmaktasınız." şeklinde ifade kullandı.

Trump, söz konusu yasanın, kendisinin takdirine bağlı olarak "haklı neden" olması halinde bir yönetim kurulu üyesinin görevden alınmasını mümkün kıldığını vurguladı. Cook'u görevden alması için yeterli sebep bulunduğunu belirtti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook, Trump'ın kendisini görevden alma girişimini engellemek amacıyla dava açtı.

Washington Bölge Yargıcı Jia Cobb, geçen hafta Cook hakkında ortaya atılan "mortgage dolandırıcılığı" iddialarının görevden alınması için yeterli gerekçe teşkil etmediğine hükmetti. Görevden alınmasını geçici olarak engelledi.

Trump yönetimi, Cook'un görevden alınmasını geçici olarak durduran mahkeme kararına itiraz ederek, alt mahkeme kararını durdurmak için temyiz mahkemesine başvurdu. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
12 yıl önce kurulmuştu! Hedefleri hayal oldu12 yıl önce kurulmuştu! Hedefleri hayal oldu
Avrupa borsaları negatif seyrediyorAvrupa borsaları negatif seyrediyor

Anahtar Kelimeler:
Fed Donald Trump abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.