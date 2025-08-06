ABD ticaret açığı Haziran'da sert düştü: Çin ile olan fark tarihi düşük seviyede

Trump'ın Tarifeleri ve Azalan İthalat, Ticaret Açığını Daralttı

ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Haziran ayında ABD'nin mal ve hizmet ticaretindeki açık, önemli ölçüde azaldı. Bu düşüş, özellikle ithalattaki gerilemeden kaynaklandı. Şirketlerin, Başkan Trump'ın uygulamaya koyduğu yüksek gümrük vergileri nedeniyle ithalatı azaltması ve daha önce yapılan yoğun stoklama faaliyetlerinin sona ermesi, ithalat rakamlarını aşağı çekti. New York Times'ın haberine göre, ithalat bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 4 oranında azaldı. Bu durum, Trump yönetiminin ticaret politikalarının ABD ekonomisi üzerindeki etkilerini gözler önüne seriyor.

Bloomberg ekonomistleri, ticaretin gelecekte de dalgalı seyredebileceğini belirtiyor. Özellikle ABD-Çin ticaret görüşmelerinin sonucu, ticaret dengesi üzerinde belirleyici bir rol oynayacak. Trump'ın Çin'e uyguladığı yüzde 30'luk tarife, ABD'nin Çin ile olan ticaret açığının son 21 yılın en düşük seviyesine inmesine neden oldu.

CNBC'nin haberine göre, ticaret açığındaki bu düşüş, ABD ekonomisi için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ancak, bu durumun sürdürülebilir olup olmadığı ve ticaret savaşlarının gelecekteki etkileri hala belirsizliğini koruyor. Uzmanlar, küresel ticaretin karmaşık yapısı ve politik risklerin varlığı nedeniyle, ticaret dengesinin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Sonuç olarak, ABD'nin ticaret açığındaki düşüş, ithalatın azalması ve Çin ile olan ticaret açığındaki daralmadan kaynaklanıyor. Trump'ın tarifeleri ve şirketlerin stoklama davranışları, bu tabloda önemli rol oynadı. Ancak, ticaretin geleceği ABD-Çin ilişkilerine ve küresel ekonomik koşullara bağlı olarak şekillenecek.