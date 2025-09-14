FİNANS

ABD ve Çin heyetleri, gümrük vergileri müzakereleri için Madrid'de buluştu

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, gümrük tarifeleri, ihracat kontrolleri ve TikTok'un geleceği konularında olası bir anlaşmayı müzakere etmek için İspanya'nın başkenti Madrid'de bir araya geldi.

ABD ve Çin heyetleri, Cenevre, Londra ve Stockholm'de düzenlenen müzakerelerin ardından dördüncü tur ticaret görüşmelerini Madrid'de gerçekleştiriyor.

ABD'den Hazine Bakanı Bessent ile Çin'den Başbakan Yardımcısı He arasındaki müzakerelerin 17 Eylül'e kadar devam etmesi planlanıyor.

İki ülke arasındaki gümrük tarifeleri, ihracat kontrolleri ve TikTok'un geleceği konularındaki görüşmeler Madrid'deki İspanya Dışişleri Bakanlığının binasında yapılırken, heyetleri İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares karşıladı. (AA)

