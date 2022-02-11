FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Akaryakıt fiyatları İspanya'da rekor kırdı!

Akaryakıt fiyatları İspanya'da rekor kırdı!

11.02.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ham petrol fiyatlarında son zamanlarda gözlenen küresel boyuttaki artış İspanya’da benzin fiyatlarını rekor seviyeye çıkardı. İspanya'da son iki haftadır rekor seviyede artış gösteren benzinin litre fiyatı 1,58 avroya ulaştı. Motorinin litre fiyatı ise 1,46 avroya çıkarak, 2012'deki rekorunu yineledi.

Akaryakıt fiyatları İspanya'da rekor kırdı!

Ülkede geçen yıl eylülde 1,52 avro olan benzinin litre fiyatı, geçen hafta 1,53 avroya ulaşmıştı. Geçen iki haftada sürekli artan fiyatlar bugün itibarıyla 1,58 avroya yükseldi.

Motorinin litre fiyatı ise 1,46 avroya çıkarak, 2012'deki rekorunu yineledi.

Avrupa'da petrol fiyatlarında referans olarak alınan Brent tipi ham petrolün varilin güncel fiyatları, Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi sonrası hızla artan talep karşısında üretimin yetersiz kalması nedeniyle 90 doların üzerine tırmandı.
Rafine petrol ürünlerinin de fiyatlarının yükselmesine neden olan bu durum, dünya genelinde akaryakıt fiyatlarının artışında etkili oluyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kritik veri açıklandı! İşte piyasaların tepkisiKritik veri açıklandı! İşte piyasaların tepkisi
Elektrik, doğal gaz, akaryakıt derken bir zam haberi de onlardan geldi! ÜzüleceksinizElektrik, doğal gaz, akaryakıt derken bir zam haberi de onlardan geldi! Üzüleceksiniz
AK Parti'den açıklama geldi! Elektrik faturaları için yeni çalışma geliyorAK Parti'den açıklama geldi! Elektrik faturaları için yeni çalışma geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de tek! İlk kez görüntülendi

Türkiye'de tek! İlk kez görüntülendi

Ünlü yazar Haydar Dümen hayatını kaybetti!

Ünlü yazar Haydar Dümen hayatını kaybetti!

SGK primleri ile ilgili önemli uyarı! E-Devlet’ten mutlaka kontrol edin…

SGK primleri ile ilgili önemli uyarı! E-Devlet’ten mutlaka kontrol edin…

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Çiftçiye gübre desteği! Yüzde 30 indirim yapıldı

Çiftçiye gübre desteği! Yüzde 30 indirim yapıldı

E-Devlet'te yeni hizmet! Artık e-devlet'ten şikayet edilecek

E-Devlet'te yeni hizmet! Artık e-devlet'ten şikayet edilecek

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sarımsak ve zeytinyağının mucizeleri bitmiyor! Yüksek ateşe...

Sarımsak ve zeytinyağının mucizeleri bitmiyor! Yüksek ateşe...

Ünlü model iş insanını öldürmekle suçlanıyor! "Kocam ölürken yanındaydı..."

Ünlü model iş insanını öldürmekle suçlanıyor! "Kocam ölürken yanındaydı..."

Sevdiklerinizi mutlu edecek hediye fikirleri

Sevdiklerinizi mutlu edecek hediye fikirleri

Emlak krizi! Boşanmayla ilgili yeni iddia

Emlak krizi! Boşanmayla ilgili yeni iddia

Seveni de çok sevmeyeni de! Yeşil altının bilinmeyenleri

Seveni de çok sevmeyeni de! Yeşil altının bilinmeyenleri

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.