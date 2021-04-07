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Almanya birleşmenin ardından en büyük bütçe açığını gördü

DÜNYA HABERLERİ  | 07.04.2021 11:52 | Son Güncelleme

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin açıkladığı verilere göre, ülkenin kamu gelirleri, 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,5 azalırken, giderleri yüzde 12,1 arttı.

Almanya birleşmenin ardından en büyük bütçe açığını gördü

Almanya'nın federal devlet, eyaletler ve belediyelerini kapsayan bütçe açığı, geçen yıl 189,2 milyar avroyla Batı ile Doğu Almanya'nın birleşmesinden sonraki en yüksek seviyeye ulaştı.

BİRLEŞME ALMANYA'YA YARAMADI

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis), açıkladığı verilere göre ülkenin kamu gelirleri, 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,5 azalarak 1 trilyon 489,4 milyar avro, giderleri yüzde 12,1 artışla 1 trilyon 678,6 milyar avro olarak kaydedildi.

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Böylece federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan bütçe açığı 2020'de 189,2 milyar avro olarak gerçekleşti. Almanya, 2019’da 45,2 milyar avro bütçe fazlası vermişti.

Almanya'nın bütçesinin, 2013’ten bu yana ilk kez açık verdiğini belirten Destatis, ayrıca Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinden sonraki en yüksek bütçe açığına ulaşıldığını kaydetti.

Almanya'da bütçe açığının yüksek olmasına, azalan gelirlerle birlikte yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele için yapılan yüksek harcamaların neden olduğu belirtiliyor.

(AA)

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