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Roubini, doların orta vadede zayıflamasını bekliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 06.04.2021 15:46 | Son Güncelleme

ABD'de 2007-2008 dönemindeki finansal krizi tahmin eden Prof. Dr. Nouriel Roubini, piyasalarda balon oluştuğunu, belirterek yeni iflasların gelebileceğini öngördü. Roubini dolar tahmininde ise orta vadede değer kaybedeceği yönünde yorum yaptı.

Roubini, doların orta vadede zayıflamasını bekliyor

ABD'nin 2008'de yaşadığı finansal krizi önceden tahmin eden “kriz kâhini” olarak bilinen Nouriel Roubini, Bloomberg News kanalında ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil faizleri ve dolar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

'ABD VE ÇİN SAVAŞABİLİR'

ABD’de New York Üniversitesi’nde profesör olan Roubini, ABD'nin 10 yıllık hazine tahvillerine ilişkin yaptığı açıklamada;

“Yaygın olarak köpükler, balonlar, risk alımı ve kaldıraç görüyoruz. Birçok oyuncu çok fazla risk alarak aşırı kaldıraç kullanmış durumda ve bunlardan bazıları patlayacak” yorumunda bulundu.

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Roubini'ye göre riskler enflasyonun dönüşü, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 2’yi geçmesi ve ABD ile Çin arasında bir sıcak savaş olasılığı olarak sıralanıyor.

'DOLAR ZAMANLA AŞAĞI İNECEK'

New York Üniversitesi profesörlerinden Roubini’ye göre, dolar orta vadede ABD ekonomisindeki çifte açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak.

Roubini; ABD’nin Rusya, Çin, Kuzey Kore gibi ülkelere yaptırımlarının da bu ülkelerin dolardan uzaklaşmasına neden olabileceğini aktardı.

Roubini açıklamasında, “ABD’de kısa vadede büyüme doları güçlendirse de, doların yönü zamanla aşağı inecek” dedi.

Fotoğraf:AA

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