Almanya'da makine mühendisliğinde siparişler eylülde çift haneli düştü

Alman Mühendisler Derneği (VDMA), Almanya'da eylülde makine mühendisliğinde siparişlerin yıllık bazda yüzde 19 düştüğünü bildirdi.

Almanya ekonomisinin bel kemiği olan sanayi üretimini temsil eden VDMA, eylül ayına ilişkin sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede makine mühendisliğinde siparişler eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19 azaldı.

Eylülde, Almanya içi siparişlerde yüzde 5, Avro Bölgesi siparişlerinde yüzde 13'lük düşüş görüldü. Avro Bölgesi dışındaki ülkelerden gelen siparişlerde yüzde 24’lük azalış dikkati çekti.

Temmuzdan eylül sonuna kadar olan üçüncü çeyrekte siparişler yüzde 6 azalırken yılın ilk 9 ayında yüzde 1 düşüş yaşandı.

VDMA baş ekonomisti Johannes Gernandt, konuya ilişkin değerlendirmesinde, makine mühendisliğinin eylüldeki siparişlerinde düşüşün temel nedeninin yurt dışındaki baz etkisi olduğunu ve Eylül 2024’te büyük ölçekli tesis siparişleri nedeniyle özel etkilerin de bulunduğunu belirtti.

Gernandt, “Ancak bu, makine ve ekipman imalat sektörünün talepte ve kapasite kullanımında belirgin bir düşüş yaşamaya devam ettiği gerçeğini gölgelememelidir.” ifadelerini kullandı.

Bu durumun ABD gümrük vergileri gibi küresel ticaretteki birçok krizin çözülmesi ve Almanya ve Avrupa'da şirketlerin üzerindeki baskıyı gerçekten azaltacak reformların uygulanmasıyla temelden çözülebileceğini belirten Gernandt, ”Bu nedenle, bu yıl reel üretimde yüzde 5'lik bir düşüş olacağı yönündeki tahminimizi teyit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

VDMA, Thyssenkrupp ve Siemens Energy gibi borsaya açık şirketlerin bulunduğu ve Almanya'nın en büyük ikinci sektörü olan makine mühendisliği yaklaşık 1 milyon istihdam sağlıyor. Sektör Alman ekonomisinin bel kemiği olarak biliniyor ve üretiminin yüzde 70'ten fazlası da ihraç ediliyor.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

YORUMLARI GÖR
Okuyucu Yorumları
