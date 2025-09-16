Almanya'da yatırımcı güveni Eylül'de arttı

Almanya'da yatırımcı güveni eylül ayında 37,3 puana yükseldi.

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin eylül ayı sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, endeks, beklenmedik şekilde bir önceki aya kıyasla 2,6 puan arttı.

Ağustosta 34,7 olan endeks, bu ay 37,3'e yükseldi.

Piyasa beklentisi ise endeksin eylülde 26,3 puana düşeceği yönündeydi.

Mevcut Durum Endeksi, eylülde geçen aya göre 7,8 puan düşerek eksi 76,4 olarak tespit edildi.

Ağustosta finans piyasaları tarafından yakından takip edilen gösterge, ABD ve Avrupa Birliği arasındaki gümrük vergisi anlaşmasının etkisiyle çökmüştü.

7 Ağustos'tan beri AB’den ABD’ye yapılan çoğu mal ihracatına yüzde 15 gümrük vergisi uygulanıyor.

ZEW’in açıklamasında, yüksek gümrük vergisi engeline rağmen ihracat odaklı sektörlerin görünümünün iyileştiği belirtildi.

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, finans piyasası uzmanlarının ihtiyatlı bir iyimserlik sergilediğini ifade etti. Endeks istikrar kazanırken, ekonomik durumun kötüleştiğine dikkat çekti.

ABD'nin gümrük vergisi politikası ve Almanya'nın reform sonbaharı konusundaki belirsizliklerin devam ettiğini vurguladı.

Alman ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyümesinin ardından ikinci çeyrekte yüzde 0,1 daralmıştı.

Ekonomi, imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Büyümede artan faiz oranları, konjonktürel riskler ve yapısal değişiklikler gibi nedenlerle zorluklar yaşanıyor.

AVRO BÖLGESİ'NDE GÜVEN ARTTI

Öte yandan, Avro Bölgesi’ne yönelik ekonomik güven endeksi eylülde hafif artış kaydetti.

Söz konusu gösterge, eylülde geçen aya göre 1 puan artarak 26,1’e yükseldi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır