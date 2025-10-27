FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya

Almanya'da iş dünyasının güveni ekimde arttı

Almanya'da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, şirketlerin gelecek aylara ilişkin beklentilerinin iyileşmesinin etkisiyle ekimde yükseldi.

Almanya'da iş dünyasının güveni ekimde arttı

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği ekim ayı Almanya İş Ortamı Güven Endeksi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, eylülde 87,7 olan sanayi ve ticarete ilişkin İş Ortamı Güven Endeksi, bu ay 88,4 puana yükseldi. Piyasa beklentisi, endeksin ekimde 88 puana yükselmesi yönündeydi.

Söz konusu dönemde Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi de 89,8’den 91,8 puana yükselirken Mevcut Durum Endeksi 85,7’den 85,3’e indi.

Ifo'nun açıklamasında, "Alman şirketleri arasında güven algısı iyileşti. Bu durum, önümüzdeki aylara ilişkin beklentilerin iyileşmesinden kaynaklandı. Bununla birlikte, şirketler mevcut iş durumlarını biraz daha az olumlu olarak değerlendirdi." ifadelerine yer verildi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, veriye ilişkin değerlendirmesinde, "Şirketler, Alman ekonomisinde gelecek yıl toparlanma umudunu sürdürüyor." ifadesini kullandı.

ALMAN EKONOMİSİ BÜYÜMEKTE ZORLANIYOR

Alman ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyümesinin ardından ikinci çeyrekte yüzde 0,1 daraldı. Ekonomi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ülkede ekonomi, artan faiz oranları, sanayideki zayıflıklar, konjonktürel riskler ve yapısal değişiklikler gibi nedenlerle büyümede zorluk yaşıyor.

Öte yandan, üretimdeki önemli düşüş ve sanayi siparişlerindeki düşüş eğiliminin devam etmesi, son dönemde Alman ekonomisinin üçüncü çeyrekteki büyüme beklentilerini gölgelemişti.

Alman hükümeti, altyapı ve savunma harcamalarında keskin bir artışla ülkeyi ekonomik durgunluktan çıkarma sözü verdi ancak bu önlemlerin sahaya yansıması beklenenden uzun sürebilir. Hükümet, 2025 yılı için daha önce yüzde sıfır olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini, 8 Ekim’de revize ederek yüzde 0,2’ye yükseltti.

Hükümet, kamu harcamalarının desteğiyle ekonominin gelecek yıl yüzde 1,3 ve 2027'de yüzde 1,4 büyüme ile toparlanacağını öngörüyor.Kaynak: AABu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa günün ilk yarısında gerilediBorsa günün ilk yarısında geriledi
Elektrik üretimi ağustosta yüzde 2,8 arttıElektrik üretimi ağustosta yüzde 2,8 arttı

Anahtar Kelimeler:
Almanya güven
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

'Trump' iddiası çok konuşulur

'Trump' iddiası çok konuşulur

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.