Avro Bölgesi ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 0,2 büyüdü

Avro Bölgesi ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 büyüme kaydetti.

Avro Bölgesi ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 0,2 büyüdü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin 2025 üçüncü çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

Verilere göre, 20 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2025'in üçüncü çeyreğinde yılın ikinci çeyreğine kıyasla yüzde 0,2 arttı. Avro Bölgesi'nde GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 1,3 yükseldi.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda 0,1, yıllık bazda yüzde 1,2 artacağı yönündeydi. Açıklanan verilerin piyasa beklentilerinden daha yüksek gelmesi dikkati çekti.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 1,5 artış kaydetti.

GSYH, üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Litvanya’da yüzde 0,2, İrlanda ve Finlandiya’da yüzde 0,1 azaldı. Söz konusu dönemde Almanya, İtalya ve Macaristan’da sabit kalan GSYH, Fransa’da yüzde 0,5, İspanya’da yüzde 0,6 arttı.

GSYH, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre Finlandiya'da yüzde 0,9 gerilerken Almanya'da yüzde 0,3, İtalya'da yüzde 0,4, Fransa'da yüzde 0,9 ve İspanya'da yüzde 2,8 yükseldi.

Anahtar Kelimeler:
GSYH Avrupa Avro Bölgesi ab büyüme çeyrek
