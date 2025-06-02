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Avro Bölgesi imalat sanayi PMI mayısta 49,4 puana çıktı

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) mayıs ayında 49,4 puana yükseldi.

Avro Bölgesi imalat sanayi PMI mayısta 49,4 puana çıktı

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, Avro Bölgesi'nin mayıs ayı imalat sanayi PMI verilerini açıkladı. Buna göre, Avro Bölgesi'nde imalat sektöründeki toparlanma süreci mayıs ayında da devam etti.

Avro Bölgesi'nde nisanda 49 olan imalat sanayi PMI, mayısta 49,4'e çıktı. Böylece, Avro Bölgesi mayıs ayı imalat sanayi PMI son 33 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Avro Bölgesi'nde mayıs ayında fabrika üretimi son 3 ay boyunca artış göstermiş oldu.

PMI verilerinde 50 puanın üstü büyümeye, 50 puanın altı daralmaya işaret ediyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Avro Bölgesi İmalat sanayi
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