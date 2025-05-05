FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni mayısta yükseldi

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi mayısta 11,4 puanlık artışla eksi 8,1 seviyesinde ölçüldü.

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni mayısta yükseldi

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix, mayıs ayına ilişkin Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, nisanda eksi 19,5 olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 11,4 puanlık artışla eksi 8,1'e yükseldi.

Piyasa beklentileri, endeksin eksi 14,9 puan olması yönündeydi.

Böylece, nisanda ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinin düşürmesinin ardından gerileyen endeks, mayısta beklenenden daha güçlü yükseldi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin öngörülerini ölçen Beklentiler Endeksi de eksi 15,8'den eksi 3,8'e çıktı.

Mevcut Durum Endeksi ise eksi 23,3 puandan eksi 19,3 puana yükselerek, Ağustos 2024’ten beri en yüksek seviyesine ulaştı.

Sentix Genel Müdürü Manfred Hübner, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Avro Bölgesi'nde ABD tarife politikası nedeniyle yatırımcıların şok yaşadığını ve ekonomik verilerin olumsuz geldiğini anımsatarak, mayıs ayında durumun yatışmaya başladığını ifade etti.

Yatırımcıların ekonomik değerlendirmelerini önemli ölçüde revize etmeye başladıklarına işaret eden Hübner, Avrupa ülkelerinin ABD tarifelerine sakin karşılamasının yatırımcılar tarafından onaylandığını kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa günün ilk yarısında geriledi! En fazla kaybettiren...Borsa günün ilk yarısında geriledi! En fazla kaybettiren...
Otomobil ve hafif ticaride yüzde 2,7 artış! Elektrikli satışları arttıOtomobil ve hafif ticaride yüzde 2,7 artış! Elektrikli satışları arttı

Anahtar Kelimeler:
Avro Bölgesi yatırımcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Japon deprem uzmanı Moriwaki 'bu bölgede deprem olabilir' diyerek 2 noktayı işaret etti

Japon deprem uzmanı Moriwaki 'bu bölgede deprem olabilir' diyerek 2 noktayı işaret etti

'Gram altında bu hızla yükselişler devam ederse...' O rakamı işaret etti

'Gram altında bu hızla yükselişler devam ederse...' O rakamı işaret etti

Bahçeşehir'in ortasındaki yemyeşil göletin seneler içindeki değişimi...

Bahçeşehir'in ortasındaki yemyeşil göletin seneler içindeki değişimi...

4 aylık enflasyon farkına göre yeni maaş tablosu…

4 aylık enflasyon farkına göre yeni maaş tablosu…

Zara verdiği kiloları geri mi aldı? Sahnedeki haline eleştiri yağdı

Zara verdiği kiloları geri mi aldı? Sahnedeki haline eleştiri yağdı

Kira fiyatları, enflasyon... Bakan Şimşek 'en önemli gündemimiz' diyerek hem tarih hem rakam verdi

Kira fiyatları, enflasyon... Bakan Şimşek 'en önemli gündemimiz' diyerek hem tarih hem rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.