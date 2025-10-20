Avro bölgesinde inşaat üretimi azaldı

Brüksel'de inşaat üretimi, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı.
Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat, mevsimsellikten arındırılmış verileri yayımladı.
Verilere göre, ağustosta inşaat üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1 yükseldi.
Avrupa Birliği'nde de inşaat üretimi, ağustosta önceki aya göre yüzde 0,9 azaldı.
Geçen yılın aynı dönemine göre inşaat üretimi sabit kaldı.
AB ülkeleri arasında inşaat üretiminde en fazla artış İsveç'te gerçekleşti.
İsveç'teki artış yüzde 4,2 oldu. Çekya'da yüzde 2,2, Bulgaristan'da ise yüzde 1,4 artış gözlemlendi.
En fazla düşüş Romanya'da yaşandı. Romanya'da düşüş yüzde 26,2 olarak belirlendi.
Macaristan'da yüzde 11,4 ve Polonya'da yüzde 4 düşüş kaydedildi.
Yıllık bazda inşaat üretimi Slovenya'da yüzde 25,2 arttı. Çekya'da artış oranı yüzde 17, Slovakya'da ise yüzde 13,8 oldu.
Macaristan'da yüzde 13,6, Hollanda'da yüzde 6,2 ve Polonya'da yüzde 4,9 gerileme görüldü. (AA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum