FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya

Avro bölgesinde inşaat üretimi azaldı

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi ağustos ayında düştü. Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre, bu durum dikkat çekti.

Avro bölgesinde inşaat üretimi azaldı

Brüksel'de inşaat üretimi, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat, mevsimsellikten arındırılmış verileri yayımladı.

Verilere göre, ağustosta inşaat üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1 yükseldi.

Avrupa Birliği'nde de inşaat üretimi, ağustosta önceki aya göre yüzde 0,9 azaldı.

Geçen yılın aynı dönemine göre inşaat üretimi sabit kaldı.

AB ülkeleri arasında inşaat üretiminde en fazla artış İsveç'te gerçekleşti.

İsveç'teki artış yüzde 4,2 oldu. Çekya'da yüzde 2,2, Bulgaristan'da ise yüzde 1,4 artış gözlemlendi.

En fazla düşüş Romanya'da yaşandı. Romanya'da düşüş yüzde 26,2 olarak belirlendi.

Macaristan'da yüzde 11,4 ve Polonya'da yüzde 4 düşüş kaydedildi.

Yıllık bazda inşaat üretimi Slovenya'da yüzde 25,2 arttı. Çekya'da artış oranı yüzde 17, Slovakya'da ise yüzde 13,8 oldu.

Macaristan'da yüzde 13,6, Hollanda'da yüzde 6,2 ve Polonya'da yüzde 4,9 gerileme görüldü. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gazprom: Avrupa'da kış soğuk geçerse, doğal gaz pazarında sorunlar yaşanabilirGazprom: Avrupa'da kış soğuk geçerse, doğal gaz pazarında sorunlar yaşanabilir
AB, Rusya'dan gaz ithalatına 2028'de son verecekAB, Rusya'dan gaz ithalatına 2028'de son verecek

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Avro Bölgesi İnşaat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmelidir"

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmelidir"

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.