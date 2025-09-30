FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya

Beklenenden fazla! Almanya'da işsiz sayısı belli oldu

Almanya'da işsiz sayısı, iş gücü piyasasının sürekli zayıflayan ekonomide toparlanmakta zorlanmasıyla eylülde ağustos ayına kıyasla 14 bin ile beklenenden fazla arttı. Piyasalarda işsiz sayısına ilişkin beklenti 8 bin kişi artması yönündeydi

Beklenenden fazla! Almanya'da işsiz sayısı belli oldu

Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin eylül verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, eylülde ağustosa göre 14 bin kişi artarak 2 milyon 980 bin oldu.

Bu artış, iş gücü piyasasının sürekli zayıflayan ekonomide toparlanmakta zorlanmasıyla gerçekleşti.

Piyasalarda işsiz sayısına ilişkin beklenti eylülde 8 bin kişi artması yönündeydi.

Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı eylülde değişmeyerek yüzde 6,3’te kaldı. Eylülde şirketlerin boş pozisyonları, geçen yılın aynı ayına göre 66 bin azalarak 630 bin oldu.

Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İş gücü piyasası, daha güçlü bir toparlanma için gerekli teşvikten yoksun.” ifadesini kullandı.

Öte yandan, Alman ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyümesinin ardından ikinci çeyrekte yüzde 0,1 daraldı. Ekonomi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ülkede ekonomi, artan faiz oranları, konjonktürel riskler ve yapısal değişiklikler gibi nedenlerle büyümede zorluk yaşıyor.

Alman hükümeti, ülkeyi altyapı ve savunma harcamalarında keskin bir artışla ekonomik durgunluktan çıkarma sözü verdi ancak bu önlemlerin sahaya yansıması beklenenden daha uzun sürüyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mesaide işini yaparken hiç beklemediği yerde para buldu! Sabah uyuyakalınca...Mesaide işini yaparken hiç beklemediği yerde para buldu! Sabah uyuyakalınca...
150 bin TL buhar oldu! Kargoya verdi, şubeye gidip sorunca neye uğradığını şaşırdı150 bin TL buhar oldu! Kargoya verdi, şubeye gidip sorunca neye uğradığını şaşırdı

Anahtar Kelimeler:
Almanya işsizlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.