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California Valisi Newsom: Çin’e ticaret kapımızı açmaya devam edeceğiz

California Valisi Gavin Newsom, Çin’e ticaret kapısını açmaya devam edeceğini söyledi.

California Valisi Newsom: Çin’e ticaret kapımızı açmaya devam edeceğiz

California Valisi Gavin Newsom, Japon medyasına yaptığı açıklamada, Donald Trump yönetiminin uyguladığı ek tarife politikalarının California’ya zarar verdiğini belirtti. California'nın Çin'in ‘istikrarlı bir ticaret ortağı’ olduğunu vurgulayan Newsom, iki tarafın şehirleri arasında iş birliği konusunda mutabakat zaptı imzaladığını ve geçen yıl Çin'e yaptığı ziyaret sırasında Çin ile olan bağlarını ulusal düzeye taşıdığını savundu.

Newsom, California'nın Çin dahil tüm ticaret ortaklarına kapılarını açık tutacağını çünkü küresel ticaretin sıfır toplamlı bir oyun olmadığını ve tüm tarafların birbirlerine bağlı olduklarını ifade etti. (DHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Çin california ticaret
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