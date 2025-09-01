FİNANS

Çin'de imalat sektörü aktivitesi ağustosta daralma seyrini sürdürdü

Çin'de imalat sanayisinde ekonomik aktivite, ağustosta geçen aya göre artsa da daralma seyrini sürdürdü.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Ağustos 2025'te bir önceki aya göre 0,1 puan artarak 49,4'e yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerini artırması ve Pekin'in karşılık vermesiyle tırmanan ticaret geriliminin ardından taraflar müzakere masasına otursa da süregelen belirsizlik, imalat sanayisi büyük oranda ihracata dayalı olan Çin'de ekonomik aktiviteyi olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Bu yıl ocakta 49,1'e gerileyen endeks şubatta 50,2'ye, martta ise 50,5'e yükselerek, geçen yılın son çeyreğindeki genişleme seyrini yeniden yakalamıştı. Endeks nisanda tarife restleşmesinin etkisiyle 49'a gerileyerek, son 16 ayın en düşük seviyesine inmişti. İmalat sanayi aktivitesi mayısta 49,5, haziranda 49,7'ye yükselmiş, temmuzda ise 49,3'e gerilemişti.

İMALAT DIŞI PMI

Hizmetler, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörleri kapsayan imalat dışı PMI da temmuzda 0,2 puan artarak 50,3'e yükseldi.

İmalat dışı PMI içinde inşaat alt endeksi 49,1, hizmetler alt endeksi 50,5 oldu.

Ocakta 50,2 seviyesinde olan endeks, şubatta 50,4'e, martta 50,8'e yükselmiş, nisanda 50,4'e, mayısta 50,3'e düşmüş, haziranda 50,5'e yükselmiş, temmuzda 50,1'e düşmüştü.

PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler ise azalışa işaret ediyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

