Çin'de konut fiyatları düşmeye devam ediyor

Çin'de gayrimenkul sektörü, finansman sorunları ve azalan yatırımlar nedeniyle konut fiyatlarında düşüş yaşıyor. Ağustos ayında da bu trend devam etti.

Çin'de gayrimenkul sektöründeki finansman problemleri ve yatırımlardaki azalma, konut fiyatlarının düşüşünü sürdürdü.

Ulusal İstatistik Bürosu, ağustosta büyük ve orta ölçekli 70 kentte yeni ve ikinci el konut fiyatlarının gerilediğini açıkladı.

Yeni konut fiyatları, birinci kuşak kentler olarak tanımlanan Pekin, Şanghay, Guangcou ve Şıncın'da yıllık yüzde 0,9; ikinci kuşak kentlerde yüzde 2,4; üçüncü kuşak kentlerde ise yüzde 3,7 azaldı.

Megakentler arasında yalnızca Şanghay'da yeni konut fiyatları yıllık bazda yüzde 5,9 artış gösterdi.

İkinci el konut fiyatları, birinci kuşak kentlerde yıllık yüzde 3,5, ikinci kuşak kentlerde yüzde 5,2 ve üçüncü kuşak kentlerde yüzde 6 düştü.

Fiyat düşüşleri, tüm kategorilerde önceki aylara göre kısmen yavaşladı.

Yeni konut fiyatları Nisan 2022'den bu yana geriliyor. Hükümetin piyasayı canlandırmaya yönelik teşvik adımları beklenen etkiyi yaratmadı.

Gayrimenkul sektöründeki borç problemleri ve emlak piyasasındaki daralma, konut fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Gayrimenkul yatırımları, 2025'in 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,9 gerilerken, yeni konut satışları yüzde 4,7 azaldı.

Çin'de gayrimenkul yatırımları 2023'te yüzde 9,6, 2024'te ise yüzde 10,6 azalmıştı.

Merkezi hükümet, son aylarda konut piyasasını canlandırmak için kredi faizlerini ve asgari peşinat ödemelerini düşürdü.

Yerel yönetimler de konut satışlarını teşvik etmek için çeşitli önlemler aldı. Ancak bu adımlar genel eğilimi henüz değiştirmedi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

