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Çip krizi Tesla'yı etkilemedi, hisseleri yükseldi!

DÜNYA HABERLERİ  | 05.04.2021 14:52 | Son Güncelleme

Tesla'nın Q1'de rekor sayıda araç teslimatı yapmasının ardından hisseleri yükselişe geçti, piyasa değeri $50 milyar arttı.

Çip krizi Tesla'yı etkilemedi, hisseleri yükseldi!

Elektrikli araç üreticisi Tesla bu yılın birinci çeyreğinde rekor sayıda araç teslimatı gerçekleştirerek tüm sektörü etkisi alan çip tedariğindeki sıkıntıların üstesinden gelmeyi başardı.

ÇİP KRİZİ TESLA'YI TEĞET GEÇTİ

Şirketin hisseleri açılış öncesi işlemlerde %8 değer kazanırken piyasaların açılışıyla şirketin piyasa değerinini 50 milyar dolar artması bekleniyor.

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Tesla'dan Cuma günü yapılan açıklamada Model Y araçların Çin'de gördüğü talepten son derece memnun olunduğu ifade edilirken tam kapasite üretime geçmek için hızla ilerlendiği belirtilmişti.

JP Morgan analistleri Tesla ile ilgili yatırımcılara gönderdikleri notta şirketin bu senenin ilk çeyreğinde geçen yılın son çeyreğine yakın sayıda araç üretmeyi başarması "küresel otomobil piyasasında trendlerin önüne geçmesini sağlıyor" dedi.

Tesla ilk çeyrekte 184,800 otomobili sahiplerine teslim etmeyi başarırken beklenti 177,822 araç seviyesindeydi.

(Reuters)

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