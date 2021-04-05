Çip krizi Subaru ve Suzuki'yi de vurdu! Otomotiv devleri üretim durdurdu!

Dünyayı etkileyen çip kriziyle birlikte otomotiv sektöründe yer alan şirketler üretime ara verdiğini açıklamaya başladı. Ünlü otomotiv devleri tek tek çıkıp üretimi durdurduklarını açıklarken, bunların arasına Suzuki Motor ve Subaru Yajima da eklendi.

SUZİKİ MOTOR ÜRETİMİ DURDURDU

Suzuki Motor, Japonya'da bulunan 3 fabrikasından ikisinde üretimi durdurdu. Suzuki yaptığı açıklamada, çip tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle iki tesiste üretimin durdurulması kararı alındığını bildirdi.

Alınan karar çerçevesinde Shizuoka bölgesinde bulunan iki Suzuki fabrikasında bugün üretim durduruldu. Sagara'daki tesiste üretim tamamen dururken, Kosai fabrikasındaki 3 üretim hattından biri kapatıldı. Sagara fabrikası Suzuki'nin Swift ve Solio modellerini üretiyordu. Ayrıca Türkiye'den bazı otomotiv devleri bu nedenden dolayı üretimi durdurduklarını açıklamıştı.

SABURA YAJIMA'DA ÜRETİME ARA VERİLDİ

Reuters'da yer alan habere göre, Subaru Yajima fabrikasında çip tedariğindeki aksaklıklar nedeniyle 10-27 Nisan tarihleri arasında üretime ara verdi.

Subaru'dan yapılan açıklamada şirketin 10 Mayıs itibariyle bu fabrikadaki tüm üretim hatlarında üretime devam edeceği açıklanırken ara verme nedeniyle finansal tabloların nasıl etkileneceği konusunda kesin bir bilgiye sahip olunmadığı bilgisi yer aldı.



