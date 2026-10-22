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Dev banka 5 bin çalışanını işten çıkarıyor!

İngiltere merkezli Barclays, bu yıl sonuna kadar iş gücünün yüzde 5'ine karşılık gelen 5 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Dev banka 5 bin çalışanını işten çıkarıyor!

Dünyanın önde gelen bankalarından Barclays, binlerce çalışanını etkileyecek bir karar aldı. İngiltere merkezli Barclays, bu yıl sonuna kadar iş gücünün yüzde 5'ine karşılık gelen 5 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Banka, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Barclays temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 2,3 milyar sterlin vergi öncesi kar elde etti. Bankanın geçen yılın aynı dönemindeki karı 2,1 milyar sterlin olmuştu.

Barclays Üst Yöneticisi (CEO) C.S. Venkatakrishnan yaptığı açıklamada, 500 milyon sterlinlik hisse geri alımı yoluyla yatırımcılara daha fazla nakit aktaracağını ve böylece ocaktan beri hisse geri alımları ve temettüler yoluyla hissedarlara aktarılan toplam tutarı 2,8 milyar sterline çıkaracağını söyledi.

5 BİN KİŞİ İŞTEN ÇIKARTILACAK

Venkatakrishnan, bankanın maliyet-gelir oranının son üç ayda yüzde 63'ten yüzde 62'ye düştüğünü belirtti.

YAPAY ZEKADAN YARARLANIP İSTİHDAMI AZALTACAKLAR

Barclays Finans Direktörü Anna Cross ise maliyetleri azaltmak ve genel karlılığı artırmak amacıyla yapay zeka gibi teknolojilerden yararlanarak istihdamı azaltacaklarını ifade etti.

Dev banka 5 bin çalışanını işten çıkarıyor! 1

Bu kapsamda halihazırda 1000 kişinin işten çıkarıldığını açıklayan Cross, yıl sonuna kadar 4 bin çalışanının daha işten çıkarılacağını belirtti.

Böylece Barclays, yıl sonunda iş gücünün yüzde 5'ine karşılık gelen 5 bin çalışanını işten çıkarmış olacak.

Finansal sonuçların açıklanmasının ardından Barclays'in hisseleri yüzde 0,63 artış gösterdi ancak bankanın hisseleri İngiliz hükümetinin gelecek hafta açıklanacak bütçede bankalara yönelik vergileri artıracağına ilişkin beklentilerin de etkisiyle son 3 ayda yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere yapay zeka banka
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