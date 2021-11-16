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Dünya devi Royal Dutch Shell, ismini değiştirip tamamen İngiliz şirketi oluyor

16.11.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda-İngiltere ortaklığındaki Royal Dutch Shell, tamamen İngiliz şirketi olmak için merkezini İngiltere'ye taşıyor. Royal Dutch isminden vazgeçecek olan şirket sadece Shell adıyla faaliyetlerini sürdürecek.

Dünya devi Royal Dutch Shell, ismini değiştirip tamamen İngiliz şirketi oluyor

Şirket, bu değişikliği hissedarlarının onayına sunacak. Ardından Lahey'deki merkez yönetim ofisi ve üst düzey yöneticileri İngiltere'ye taşınacak.

Hollanda hükümeti, Shell'in aldığı bu karardan memnun değil.

Enerji şirketine göre bu plan, özellikle satın almalar konusunda daha hızlı ve daha esnek çalışma koşullarının sağlamayı amaçlıyor.

'KRALİYET' ÜNVANINI KAYBEDECEK

Royal Dutch isminden vazgeçecek olan şirket, değişiklikle birlikte "kraliyet" unvanını kaybedecek ve ticari faaliyetlerini sadece Shell adıyla sürdürecek.

Shell, değişiklik sonrası Hollanda'da da varlığını sürdürmeye devam edecek.
Ancak üst düzey yönetim İngiltere'ye taşınacak. Şirketin CEO'su başta olmak üzere diğer üst yönetim Hollanda'dan ayrılacak.

Shell hisseleri Amsterdam, Londra ve New York borsalarında işlem görmeye devam edecek.

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Şirketin yönetim kurulu başkanı (CEO) Ben van Beurden, Shell'in Hollanda'ya güçlü bir şekilde bağlı kalacağını söyledi.

Beurden, birçok insan için zor olan bu değişikliğin, şirketin stratejisini hızlandırmak için gerekli olduğunu vurguladı.

Beurden'a göre bu değişiklik, Shell'i daha hızlı ve daha sürdürülebilir hale getirmeye yardımcı olacak.


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