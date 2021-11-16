FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Zincir Mağazalar Derneği Başkanı Tınastepe: Zam aralığı 1 aya kadar indi, imkânınız varsa şimdi alın

Zincir Mağazalar Derneği Başkanı Tınastepe: Zam aralığı 1 aya kadar indi, imkânınız varsa şimdi alın

16.11.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kur ve enflasyona bağlı olarak son zamanlarda birçok ürüne zam geldi. Konuyu değerlendiren Zincir Mağazalar Derneği Başkanı Tınastepe, zam aralığının 3 aydan bir aya indiğini belirterek, gelecek 4-6 ay arası çok ciddi tedarik problemi yaşanacağını ve imkânı olan vatandaşların alacakları ürünleri şimdiden almalarını önerdi.

Zincir Mağazalar Derneği Başkanı Tınastepe: Zam aralığı 1 aya kadar indi, imkânınız varsa şimdi alın

Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun ekim ayına ilişkin faiz kararının ardından dolar/ TL kuru sıçrama yapınca vatandaşlar gıdadan, teknoloji ve tekstile kadar dolar endeksli birçok ürünün fiyatının artmasından dolayı şikayetçi olmaya başladı. Başta enerji, gıda ve teknoloji sektörü olmak üzere birçok sektördeki fiyat artışları vatandaşın cebine yansırken, Zincir Mağazalar Derneği Başkanı Serhan Tınastepe'den vatandaşları uyaran çarpıcı bir açıklama geldi.

"İMKÂNI OLAN ALSIN"

Sözcü’den Sayime Başçı’ya konuşan Zincir Mağazalar Derneği Başkanı Serhan Tınastepe, gıda dışındaki pek çok kategoride sektör oyuncularının rafa koyacak ürün bulmakta zorlanmaya başladığını ve kısmen de olsa boş raf görüntülerinin gündeme gelebileceğini belirterek, tüketicinin eğer imkanı var ise şimdi alıma geçmesini tavsiye ederek, “imkânıları varsa şimdi alsınlar, gelecek 4-6 ay arası çok ciddi tedarik problemi yaşanacak” dedi.

Ağzımızın tadı kaçtı! Kahveye bir buçuk ayda 3 kere zam geldiAğzımızın tadı kaçtı! Kahveye bir buçuk ayda 3 kere zam geldi

AKARYAKIT FİYATLARINA PEŞ PEŞE ZAM

Merkez Bankasının faiz kararını 200 baz puan indirmesinin ardından akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam geldi.

Neredeyse her hafta benzin, oto gaz ya da motorin zamlarına ilişkin EPGİS'ten açıklama gelmeye başladı.

EPGİS en son dün yaptığı açıklamada, 2 Kasım'daki zammın ardından oto gaz fiyatının 25 kuruş daha artırıldığını açıkladı.

Doğal gaz, elektrik, su derken...! Şimdi de simit zammı kapıda!Doğal gaz, elektrik, su derken...! Şimdi de simit zammı kapıda!

GIDA FİYATLARI YEMEK SEKTÖRÜNÜN BELİNİ BÜKTÜ

Gıda fiyatlarındaki hızlı yükselişin önüne geçilemezken, ana hammaddesi gıda olan hazır yemek sektörü, girdiği büyük açmazın içinden çıkmaya çalışıyor.

İHA'da yer alan habere göre, Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, bütün dünyada ve Türkiye’de adeta uçuşa geçen gıda fiyatlarının, hazır yemek sanayisinin belini büktüğünü söyledi. Yaptığı açıklamada gıda fiyatlarındaki yükselişin sebepleri ve sektöre yansımalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Dönmez, “Gıda fiyatlarının önlenemez yükselişi, hazır yemek sektörünü derinden etkiledi. Buna ilave olarak genel gider kalemlerimiz arasında yer alan akaryakıt, ambalaj ve enerji maliyetlerimiz de sürekli artıyor.Şu anda hazır yemek sektörüçok büyük bir açmazın içine girdi. Gerekli önleri almak zorundayız. Aksi halde sektörümüzdeki firmalar kapılarına kilit vuracak” dedi.

Köylüler enflasyona kafa tuttular! Sadece 1 lira zam yaptılarKöylüler enflasyona kafa tuttular! Sadece 1 lira zam yaptılar

TEKSTİL SEKTÖRÜ

47 ülkede 1047 mağazası bulunan İstanbul merkezli mağazalar zinciri LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, geçtiğimiz günlerde Bloomberg HT’ye açıklama yaparak, pamuk fiyatının bir yılda 65 sentten 1,05 dolara çıktığına işaret ederek, tekstil ürünlerinin de fiyatlarının artabileceğini belirtmişti.

Küçük, “Pamuk fiyatlarında beklenmedik bir artış oldu. Geçen sene olan pamuk, bu sene 1,05 doları buldu. Dolar bazında yaklaşık yüzde 80 bir artış var. Böyle giderse bu durum giyim enflasyonunu olumsuz etkileyecektir” dedi.

Otomobil alacaklar dikkat! Japonya'dan çip açıklaması: Sorun uzayabilirOtomobil alacaklar dikkat! Japonya'dan çip açıklaması: Sorun uzayabilir

OTOMOTİV SEKTÖRÜ

Koronavirüs salgınıyla başlayan çip krizi birçok otomotiv devinin dönem dönem ara vererek üretim durdurmasına neden olmuştu. Çip tedarik sorunu nedeniyle hala devam eden soruna ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Farplas Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Burhanoğlu, çip maliyetinin 10 katı artarak 300 dolardan 3 bin dolara çıktığını belirtti.

Öte yandan dolar kurunun artmasıyla birlikte bu fiyatın Türkiye'de sıfır otomobil fiyatlarına zamlı olarak yansıması öngörülüyor.

"Depoyu fulleyelim" tarihe karıştı! İstanbullu sürücüler akaryakıt zamlarına tepkili


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYılan hikayesine döndüYılan hikayesine döndü
PARTNER Ünlü isimden derin dekolteli poz! Sosyal medya sallandı Ünlü isimden derin dekolteli poz! Sosyal medya sallandı
Sabancı Holding, 'Dünyanın En Kadın Dostu Şirketleri' listesindeSabancı Holding, 'Dünyanın En Kadın Dostu Şirketleri' listesinde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Flaş açıklama: Cumhurbaşkanımıza kurulan tuzaktı

Flaş açıklama: Cumhurbaşkanımıza kurulan tuzaktı

Uzman isim asgari ücret için rakam verdi

Uzman isim asgari ücret için rakam verdi

İran kalecisi, kadın olduğunu söyledi

İran kalecisi, kadın olduğunu söyledi

Bakan Elvan'dan enflasyon ve döviz kuru açıklaması

Bakan Elvan'dan enflasyon ve döviz kuru açıklaması

Devlet Bahçeli'den asgari ücret açıklaması

Devlet Bahçeli'den asgari ücret açıklaması

Ağzımızın tadı kaçtı, bir buçuk ayda 3 kere zam geldi

Ağzımızın tadı kaçtı, bir buçuk ayda 3 kere zam geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

İşsizlik maaşı ne kadar artacak?

İşsizlik maaşı ne kadar artacak?

Uzman isimden altın yatırımcısına uyarı

Uzman isimden altın yatırımcısına uyarı

İkinci el otomobillerin fiyatları düşebilir

İkinci el otomobillerin fiyatları düşebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.