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Dünya devine 1 milyon euroluk casusluk cezası

16.06.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü mobilya devi IKEA'nın Fransa'da faaliyet gösteren kolu, çalışanlarının kişisel bilgilerini gizlice topladığı için casusluktan suçlu bulundu. Mahkeme 1 milyon euro tazminat ödenmesine karar verdi.

Dünya devine 1 milyon euroluk casusluk cezası

Fransız basınında çıkan haberlere göre, Versailles Mahkemesi, IKEA'nın eski üst yöneticisi (CEO) Jean-Louis Baillot'ya "çalışanlara, iş başvurusu yapan kişileri gözetlemek için yasa dışı sistem kurma emri verdiği" gerekçesiyle 2 yıl tecilli hapis ve 50 bin euro para cezası verdi.

'CASUSLUK FAALİYETİ'

Baillot'un suçlamaları reddederek karara itiraz edeceği belirtildi. IKEA da "2009-2012 döneminde yüzlerce çalışanına karşı casusluk faaliyetleri yürüttüğü" gerekçesiyle 1 milyon euro para cezasına çarptırıldı.

Versailles Savcısı Pamela Tabardel, 30 Mart'ta yaptığı açıklamada, bu davanın amacının kitlesel gözetim tehdidine karşı özel hayatların korunması olduğunu belirtmişti.

IKEA Fransa hakkında, 2 milyon euro para cezası istenmişti. 2009-2012 döneminde yapılan bu casusluk faaliyetlerinin 400'e yakın kişinin hayatını etkilediği ifade edilmişti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Fransa
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