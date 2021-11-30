Elon Musk çalışanlarına: Daha fazla mesai harcamak yerine üretim masraflarını düşürelim

Tesla ve SpaceX'in CEO'su iş insanı Musk, çalışanlarına maliyetle karşılaşmak istemediğine ilişkin bir mail gönderdi.

DAHA FAZLA MALİYET İSTEMİYOR

CNBC tarafından yayınlanan yazışmalarda Musk, geçtiğimiz ay içerisinde dünya çapında tam 241 bin araç teslimatı gerçekleştiren Tesla çalışanlarına seslendi. Sadece 3 ayda bu teslimatı sağlamayı başaran Tesla, 2020 yılının tamamında 500 bin’e yakın araç teslim etmeyi başarmıştı. Görünen o ki Musk, bu yılın finansal hedefini yakalayacaklarından fazlasıyla emin ve daha fazla maliyetle karşılaşmak istemiyor.

İşte Musk'ın gönderdiği o mail:

Sizlere birkaç hafta önce gönderdiğim e-postada da söylediğim gibi, bu çeyrekte odak noktamız araçların 4. çeyreğe yetişmesi için daha fazla mesai harcamak yerine üretim masraflarımızı en aza indirmek olmalı.

Tarihte de sürekli olduğu gibi teslimatları üst seviyeye çıkarmak için çeyrek sonuna kadar deli gibi koşturuyoruz ancak bir sonraki çeyrekte teslimatlarımız büyük ölçüde düşüyor. Özetle, önümüzdeki 6 ay için daha fazla araç teslim etmiş olmayacağız. Aksine, daha fazla para harcamış ve teslimatları tekrardan yetiştirmek için son 2 haftada tekrardan gereksiz bir telaş içerisine girmiş olacağız.

Avrupa ve Teksas’ta henüz yüksek hacimli üretime geçemediğimiz için Aralık ayının son birkaç haftasında oldukça yoğun bir teslimat dalgası olacak. Doğru ilke şu olmalı: Sanki halka açık bir şirket değilmişiz ve çeyrek sonu diye bir kavram yokmuş gibi olabilecek en verimli şekilde çalışmak…

Teşekkürler.



