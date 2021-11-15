Elon Musk'tan 80 yaşındaki Sanders'a tepki : Daha fazla hisse satmamı ister misin?

ABD’nin Vermont senatörü olan 80 yaşındaki Sanders, Twitter hesabından “Aşırı zenginlerin vergilerini adil bir şekilde ödemelerini talep etmeliyiz. Nokta” paylaşımını yaptı. Vergi açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Musk bu paylaşıma alay ederek cevap yazdı. 50 yaşındaki Musk, Sanders’a, “Senin yaşadığını unutup duruyorum. Daha fazla hisse satmamı ister misin, Bernie? Sadece söyle…” yanıtını verdi.

Tesla ve SpaceX’in CEO’su Musk, 271 milyar dolar civarında olduğu tahmin edilen kişisel bir servete sahip. Bu da onu bazılarına göre, tarihteki gelmiş geçmiş en zengin kişi yapıyor.

"KÖTÜ NİYETLİ ERKEKLERİ ÖDÜLLENDİRMEYİN"

Musk’ın yanıtana Sanders’tan hemen yanıt gelmedi. Ancak, Sanders’ın eski bir çalışanı ve işçi hakları aktivisti olan Melissa Byrne, "Millet, Tesla'yı satın almayı bırakın. Kötü niyetli erkekleri ödüllendirmeyin” paylaşımını yaptı.

Öte yandan Musk, Twitter’da bir anket düzenlemesinin ardından geçen hafta Tesla'daki yaklaşık 7 milyar dolar değerindeki hisselerini satmıştı.

MUSK'IN HİSSE SENETLERİ SATMAYA DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

New York'taki Roosevelt Investment Group'ta kıdemli portföy yöneticisi olan Jason Benowitz, Reuters'e yaptığı açıklamada, "Musk, aksi takdirde vadesi dolacak milyarlarca dolar değerinde milyonlarca opsiyona sahip olduğundan hisse satışlarının devam etmesini bekliyoruz” açıklamasını yapmıştı.

TWITTER'DA ANKET YAPMIŞTI

İki hafta önce Musk, Kongre'de Demokratlar tarafından önerilen bir "milyarder vergisi" konusuna değinmek için iki hafta önce Twitter’da bir anket düzenledi ve şu açıklamayı yaptı:

Dikkat edin, hiçbir yerden nakit maaş veya ikramiye almıyorum. Sadece hisse senedim var, dolayısıyla vergileri şahsen ödememin tek yolu hisse senedi satmak.

BARNIE SANDERS HAKKINDA

ABD’nin Vermont eyaleti senatörü Bernand "Bernie" Sanders, 2016 ve 2020 yıllarında düzenlenen ABD başkanlık seçimlerinde Demokratik Parti'nin aday adayları arasında yer aldı, ancak ön seçimleri Hillary Cliton ve Joe Biden’a karşı kaybetti.

Sosyalist olduğunu belirten Sanders, işçi haklarının geliştirmesi ve ekonomik eşitsizlik hakkında yaptığı eleştirilerle gündeme geliyor. (Reuters)



