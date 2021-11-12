Elon Musk, Twitter'daki anketi sonrası hisse satışına devam ediyor

Dünyanın en zengin insanı ve Tesla'nın en büyük hissedarı Musk'ın Tesla'daki hisselerinin yaklaşık yüzde 10'unu satıp satmaması konusunda Twitter'dan Cumartesi günü başlattığı ankete takipçilerin çoğu satış lehinde oy kullanmıştı.

Bunun üzerine Tesla hisselerinin yoğun satışlara maruz kalmasıyla, şirketin piyasa değeri 1 trilyon doların altına gerilemişti.

Musk'ın Çarşamba günü yaklaşık 5 milyar dolara sattığı 4.5 milyon hisse Tesla'nın toplam paylarının yaklaşık yüzde 3'üne tekabül ediyordu.

Forbes'e göre, Tesla'daki hisselerinin toplam değeri, Musk'ın 281.6 milyar dolarlık servetinin büyük bir bölümünü oluşturuyor.

TWITTER'DAN TAKİPÇİLERİNE SORMUŞTU

Tesla’nın hisseleri Elon Musk’ın Twitter anketi sonrasında piyasalar açılmadan önceki işlemlerde yüzde 7 düşüş kaydetti. Tesla CEO’su Musk Tesla hisselerinin ‘kaderini belirlemek’ için Twitter’da bir anket yayımlamıştı.

Musk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda milyarderler vergisine atıfta bulunarak ‘Son dönemde gerçekleşmemiş kazançların vergi kaçırmak olduğuna dair tartışmalar sürerken Tesla hisselerinin yüzde 10’unu satmayı öneriyorum. Siz destekliyor musunuz?’ sorusunu yöneltmişti.

Musk’ın bu sorusuna 3 milyona yakın yanıt geldi. Ankete katılanların yüzde 58'i hisse satışına ‘evet’ dedi.

DÜNYANIN EN ZENGİNİ

Musk, piyasa değeri yakın zamanda 1 trilyon doları aşan dünyanın en değerli otomobil şirketi Tesla’da yüzde 23 hisseye sahip. Ayrıca SpaceX dahil olmak üzere bazı değerli şirketleri de elinde bulunduruyor.

Musk’ın güncel serveti Bloomberg milyarderler endeksine göre, 338 milyar dolar değerinde.

SERVETİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Geçtiğimiz günlerde BM Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, “Musk'ın servetinin yüzde 2’si dünyadaki açlığı çözer” açıklamasında bulunmuştu.

Beasley, sadece 6 milyar doların 42 milyon insanın ölmesini engelleyebileceğini söylemişti.

Musk, konu ile ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, “6 milyar doların dünyadaki açlığı nasıl çözeceğini tam olarak bu twite açıklayabilirse, Tesla hissesini hemen şimdi satacağım ve yapacağım. Ancak açık kaynak muhasebesi olmalı, böylece halk paranın nasıl harcandığını tam olarak görebilmeli” yanıtını vermişti.



