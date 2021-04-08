Fed ekonomiye verilen desteğin "bir süre daha" devam etmesini bekliyor

Fed'in 16-17 Mart'ta yaptığı para politikası toplantısının dün akşam yayımlanan tutanaklarında ABD ekonomisinin yaklaşık 40 yılın en güçlü büyümesini kaydetmesi öngörülse de, "katılımcılar ekonominin, (Fed'in) uzun vadeli hedeflerinden oldukça uzak kaldığını ve önündeki yolun oldukça belirsiz olmaya devam ettiğini kabul ettiler" denildi.

Tutanaklar göre "Katılımcılar, koşullar merkez bankasının ekonomiye verdiği mevcut desteği azaltmayı düşündürtecek kadar iyileşmeden önce bunun muhtemelen biraz zaman alacağına" dikkat çektiler.

(Reuters)



