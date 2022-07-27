FED faiz kararı açıklandı mı? 27 Temmuz FED faiz kararı ne oldu?

FED faiz toplantısı 27 Temmuz'da gerçekleştirildi. FED'in, faizi artıracağı tahmin ediliyordu. Bu tahmin 75 veya 100 baz puandı. Merakla beklenen açıklama yapıldı. Peki 27 Temmuz FED faiz kararı ne oldu? İşte merak edilenler...

FED FAİZ KARARI NE OLDU?

FED faiz toplantısında alınan kararda, politika faizinin 75 baz puan artırılması sonucuna varıldı. FED, geçtiğimiz haziran ayında gerçekleştirilen faiz toplantısında, faizin 75 baz puan artırılması kararına varmıştı.

Konuya ilişkin Fed tarafından yapılan açıklamada, "Enflasyon, salgınla ilgili arz ve talep dengesizliklerini, yüksek gıda ve enerji fiyatlarını ve daha geniş fiyat baskılarını yansıtarak yüksek kalmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.



