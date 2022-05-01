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FED faiz kararı açıklandı mı? FED faiz kararı ne olacak?

01.05.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözler FED faiz kararına çevrildi. Doları ve küresel piyasayı etkileyecek olan FED faiz kararının ne olacağı merakla bekleniyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mayıs ayında gerçekleştirilecek toplantıda, 50 baz puanlık faiz artırımına kesin gözüyle bakılıyor. İşte ayrıntılar...

FED faiz kararı açıklandı mı? FED faiz kararı ne olacak?

FED'in kararının ne olacağı milyonların gündeminde yer alıyor. Doların yönünü belirleyecek FED faiz kararında faizlerin artırılmasına 'kesin' olarak bakılıyor Ayrıca 100 baz puanlık ihtimal de masada bulunuyor. İşte ayrıntılar...

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

FED faiz kararı henüz açıklanmadı. Toplantı 4 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. FED'in faiz artırımını sürdürmesi bekleniyor. Fed üyelerinin tamamı mayısta 50 baz puanlık faiz artırımına olumlu bakarken, Fed Başkanı Jerome Powell, bir ya da daha fazla toplantıda 50 baz puan faiz artırımı sinyalini verdi.

FED'deki birçok kişinin bir ya da birden fazla defa 50 baz puanlık faiz artışının uygun olduğuna inandığını söyleyen Powell, "Yüzde 2'lik enflasyona geri gelmek için araçlarımızı kullanmaya kararlıyız." demişti. Ayrıca enflasyonun yüksek, para politikalarının da eskiye göre hala daha destekleyici olduğunu söylemiş ve hızlı hareket etmenin faydalı olacağını belirtmişti.

FED faiz kararı açıklandı mı? FED faiz kararı ne olacak?

Fed, mart ayında gerçekleştirilen toplantıda, 2018'den beri ilk defa faiz artırmış ve politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltmişti. ABD merkezli piyasa araştırma şirketi FWD Bonds'un Başekonomisti Chris Rupkey, ABD ekonomisinin enflasyon nedeniyle karşı karşıya kaldığı tehlike sebebiyle, Fed'in büyük oynamak zorunda olduğunu kaydetti.

Konuyla alakalı açıklamada bulunan Rupkey, "Fed, mayıs ayı toplantısında, politika faizinde 75 baz puan artırıma gidebilir, 100 baz puanlık bir artış da sürpriz olmayacak." ifadelerini kullandı. Ayrıca Powell'ın hızla harekete geçilmesi gerektiğini de vurgulayarak, 100 baz puanlık artışın da dünyaya risklerin ne kadar farkında olunduğunu göstermenin yollarından bir tanesi olduğunu bildirdi.


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Anahtar Kelimeler:
Fed
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