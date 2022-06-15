Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen FED faiz toplantısının sonucu bugün belli oldu. Sonuçlar, Türkiye saati ile 21.00 sıralarında açıklandı. Amerika'da meydana gelen enflasyon sonucunda faizlerin 2022 içerisinde birkaç kez artırılacağı gündemdeydi. Peki FED faiz kararı açıklandı mı? Haziran 2022 FED faiz kararı ne oldu? İşte ayrıntılar...

FED FAİZ KARARI NE OLDU?

15 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilen toplantının sonucunda FED, politika faizini 75 baz puan artırdı ve yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti. Bununla birlikte 75 baz puanlık artış, 28 yılın en sert faiz artışı oldu. Bu artış en son 1994'te gerçekleştirilmişti.

"ENFLASYONUN DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRÜYORUZ"

Gelecek iki toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımına gitme fikrinin de Federal Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) geniş destek bulduğunu söyleyen Powell açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Fed, enflasyon düşene kadar faiz oranlarını daha kısıtlayıcı seviyelere yükseltmekten çekinmeyecek. 'Finansal koşullar uygun, enflasyonun düştüğünü görüyoruz' diyebileceğimiz bir noktada olduğumuzu hissedene kadar gideceğiz"

