Yeni yılın gelmesiyle FED faiz kararı araştırmaları hız kazandı. FED faiz toplantısından çıkacak faiz kararı doların, altının yönünü belirliyor. Aralık ayı FED toplantısı ardından politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkarmıştı. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Yılın ilk FED faiz toplantısı hangi gün? 2023 FED toplantı tarihleri!
2023'ün ilk FED faiz toplantısı 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapılacak. Toplantıda alınacak faiz kararının, toplantının ardından FED Başkanı Powell tarafından açıklanması bekleniyor.
31 Ocak - 1 Şubat
21-22 Mart
2-3 Mayıs
13-14 Haziran
25-26 Temmuz
19-20 Eylül
31 Ekim - 1 Kasım
12-13 Aralık