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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Yılın ilk FED faiz toplantısı hangi gün? 2023 FED toplantı tarihleri!

10.01.2023 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FED faiz toplantısı tarihleri araştırılıyor. ABD'deki enflasyon nedeniyle FED geçtiğimiz yıl, peş peşe faiz indirimi kararı almıştı. Bu yılki toplantılardan çıkacak faiz kararı ise merak konusu... Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Yılın ilk FED faiz toplantısı hangi gün? 2023 FED toplantı tarihleri!

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Yılın ilk FED faiz toplantısı hangi gün? 2023 FED toplantı tarihleri!

Yeni yılın gelmesiyle FED faiz kararı araştırmaları hız kazandı. FED faiz toplantısından çıkacak faiz kararı doların, altının yönünü belirliyor. Aralık ayı FED toplantısı ardından politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkarmıştı. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Yılın ilk FED faiz toplantısı hangi gün? 2023 FED toplantı tarihleri!

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023'ün ilk FED faiz toplantısı 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapılacak. Toplantıda alınacak faiz kararının, toplantının ardından FED Başkanı Powell tarafından açıklanması bekleniyor.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Yılın ilk FED faiz toplantısı hangi gün? 2023 FED toplantı tarihleri!

2023 FED FAİZ TOPLANTI TARİHLERİ

31 Ocak - 1 Şubat

21-22 Mart

2-3 Mayıs

13-14 Haziran

25-26 Temmuz

19-20 Eylül

31 Ekim - 1 Kasım

12-13 Aralık

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Anahtar Kelimeler:
Fed faiz dolar

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