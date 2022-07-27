Dünya piyasasının gözü FED faiz toplantısındaydı. 27 Temmuz'da gerçekleştirilen toplantının ardından, kafalardaki soru işaretleri yanıt buldu. FED, faizin artırıldığını açıkladı. Peki FED faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? FED faiz kararı sonrası dolarda son durum nedir? İşte merak edilenler...

FED FAİZ KARARI SONRASI DOLAR NE KADAR OLDU?

Toplantıda faiz 75 baz puan artırıldı. Bunun ardından dolardaki son durum merak konusu oldu. Bilindiği üzere dolar, TL karşısında bir süredir 17 TL'nin üzerinde seyrediyor. Dolarda, gün içerisinde yukarı doğru yüzde 0.13 değişim görüldü. 27 Temmuz akşam saatleri itibarıyla bir doların değeri 17,88 TL.

Euro ise gün içerisinde yukarı doğru yüzde 0.98'lik artış yaşadı. 27 Temmuz akşam saatleri itibarıyla bir euro 18,26 TL oldu.

