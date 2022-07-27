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FED faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? FED faiz kararı sonrası dolarda son durum nedir?

27.07.2022 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasaların merakla beklediği FED faiz kararı, gerçekleştirilen toplantının ardından belli oldu. Bilindiği üzere FED, gerçekleştirilen son toplantıda faizin artırılması sonucuna varmıştı. FED faiz kararı doların yönünün belli olmasında etkili oluyor. Peki FED faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? FED faiz kararı sonrası dolarda son durum nedir? İşte merak edilenler...

FED faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? FED faiz kararı sonrası dolarda son durum nedir?

Dünya piyasasının gözü FED faiz toplantısındaydı. 27 Temmuz'da gerçekleştirilen toplantının ardından, kafalardaki soru işaretleri yanıt buldu. FED, faizin artırıldığını açıkladı. Peki FED faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? FED faiz kararı sonrası dolarda son durum nedir? İşte merak edilenler...

FED faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? FED faiz kararı sonrası dolarda son durum nedir?

FED FAİZ KARARI SONRASI DOLAR NE KADAR OLDU?

Toplantıda faiz 75 baz puan artırıldı. Bunun ardından dolardaki son durum merak konusu oldu. Bilindiği üzere dolar, TL karşısında bir süredir 17 TL'nin üzerinde seyrediyor. Dolarda, gün içerisinde yukarı doğru yüzde 0.13 değişim görüldü. 27 Temmuz akşam saatleri itibarıyla bir doların değeri 17,88 TL.

Euro ise gün içerisinde yukarı doğru yüzde 0.98'lik artış yaşadı. 27 Temmuz akşam saatleri itibarıyla bir euro 18,26 TL oldu.

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27 Temmuz FED faiz kararı açıklandı mı? 27 Temmuz FED faiz kararı açıklandı mı?
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Beklenen indirim geldi: İşte yeni fiyatlarBeklenen indirim geldi: İşte yeni fiyatlar
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Euro
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