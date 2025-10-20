FİNANS

Gazprom: Avrupa'da kış soğuk geçerse, doğal gaz pazarında sorunlar yaşanabilir

Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, Avrupa enerji piyasasının zorlu bir dönemden geçtiğini belirterek, "Kışın nasıl geçeceğini bilmiyoruz. Ancak eğer soğuk bir kış dönemi geçerse, Avrupa doğal gaz pazarında sorunlar yaşanabilir." dedi.

Miller, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e verdiği mülakatta, Sibirya'nın Gücü 1 boru hattı üzerinden Çin'e bu yıl 38 milyar metreküpten daha fazla sevkiyat yapacaklarını söyledi.

Çin ve Rusya'nın, doğal gaz pazarının en önemli oyuncuları arasında yer aldığını vurgulayan Miller, "Bölgesel açıdan konuşursak, şüphesiz, çok yakın gelecekte gaz piyasasının mimarisi, en büyük gaz üreticisi Rusya ve en büyük gaz tüketicisi Çin tarafından belirlenecektir." ifadesini kullandı.

Aleksey Miller, Avrupa doğal gaz piyasasındaki gelişmelere ilişkin de "Avrupa'daki durum hakkında konuşursak, oldukça zor bir durumdalar. Önce yenilenebilir enerji konusuna güçlü bir şekilde eğildiler ve bazı açılardan da başarılı oldular. Bazı ülkeler tüm elektrik ihtiyacını yenilenebilir kaynaklar üzerinden tedarik ettiklerini duyurdular." açıklamasında bulundu.

Yaşanan "doğal bir olay" neticesinde durumun değiştiğine işaret eden Miller, "Arktik antisiklonu nedeniyle güneş ve rüzgar yoktu ve yenilenebilir kaynakların enerji karışımına katkısı sıfıra geriledi. Avrupa, geleneksel hidrokarbon kaynaklara ulaşma savaşını kaybetti." diye konuştu.

Miller, kış döneminin nasıl geçeceğine dair tahminlerde bulunmanın mümkün olmadığını belirterek, "Kışın nasıl geçeceğini bilmiyoruz. Ancak eğer soğuk bir kış dönemi geçerse, Avrupa doğal gaz pazarında sorunlar yaşanabilir. Bu durum, kimsenin saklamadığı verilerden anlaşılıyor. Kışın Avrupa doğal gaz piyasasında dalgalanmalar olacaktır." bilgisini paylaştı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

