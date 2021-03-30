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Gemi yürüdü, brent petrolün varili 64 dolar oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 30.03.2021 10:16 | Son Güncelleme

Pazartesi günü 65,46 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,92 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.11 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,49 azalışla 64,60 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 61,30 dolardan alıcı buldu.

Gemi yürüdü, brent petrolün varili 64 dolar oldu

Fiyatların düşüşünde, dünyanın en önemli su yollarından Süveyş Kanalı'nda 6 gün önce karaya oturan dev yük gemisinin yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlanmasıyla kanaldaki seyrüseferin normale dönmesi etkili oldu.

HAM PETROL TRAFİĞİ AKSADI

The Ever Given isimli dev konteyner gemisi, kum fırtınası ve kötü hava koşulları neticesinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle 24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda karaya oturmuştu. Geminin dar kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.

Fiyatların aşağı yönlü seyri, piyasaların, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 1 Nisan'da yapacağı toplantıya odaklanması nedeniyle kısıtlanıyor.

Mayıs itibarıyla uygulanacak kesinti miktarını görüşmek üzere yapılacak toplantıda, grubun var olan üretim kesintilerini koruması bekleniyor.

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OPEC+ üyesi 23 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının 4 Mart'ta bir araya geldiği 14. Bakanlar Toplantısı'nda OPEC dışı ülkelerden Rusya ve Kazakistan'ın nisanda petrol üretimini mevsimsel nedenlerle artırması noktasında uzlaşı sağlanırken, diğer üye ülkelerin mevcut üretim kesintilerine nisanda da devam etmesi kararı çıkmıştı.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında mutasyon riski ve yeni dalga endişeleri de talepteki toparlanmaya ilişkin beklentileri olumsuz etkileyerek petrol fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.

Amerikan Petrol Enstitüsünün bugün açıklayacağı tahminde, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında düşüşe işaret edilirse fiyatların yükselmesi bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 64,82 ile 65,08 dolar aralığının direnç, 64,39 ile 64,22 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

(AA)

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