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Artık Dogecoin (DOGE), ETH ve BCH ile uçak bileti satın alınabilecek

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 30.03.2021 09:48 | Son Güncelleme

AirBaltic tarafından yapılan açıklamaya göre, müşteriler Dogecoin (DOGE), Ethereum (ETH) ve Bitcoin Cash (BCH) ile ödeme yaparak uçak bileti alabilecekler.

Artık Dogecoin (DOGE), ETH ve BCH ile uçak bileti satın alınabilecek

Letonya'nın en çok kullanılan hava şirketlerinden birisi olan airBaltic, müşterilerin ETH, DOGE ve BCH dahil olmak üzere dijital varlıklarla bilet rezervasyonu yapabileceklerini açıkladı. Bu gelişmeden önce şirket, Bitcoin ve 4 stablecoin ile ödeme yapılmasını destekleyerek işlem yapıyordu.

DOGECOIN VE ETHEREUM HAVA YOLU İÇİN KULLANILABİLECEK

airBaltic olarak bilinen AS Air Baltic Corporation, Letonya’da yıllarca dijital çalışmalarıyla biliniyor. 2014 yılında yapılan çalışmalarda, şirket ilk olarak kripto para ile ödeme kabul eden ilk yolcu uçaklarından biri olmuştu.

Şirketten yapılan açıklamada, müşterilerin uçuş rezervasyonu yaparken daha fazla token arasında seçim yapmasına imkan sağlayan yeni coin paketi duyuruldu. Bu tanıtımda Bitcoin'in fork'u BCH ve onu takip eden ETH ile birlikte DOGE'nin gelmesi dikkat çekti.

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8 KRİPTO İLE ÖDEME YAPILABİLECEK

AS Air Baltic Corporation şirketinin yukarıda belirtilen dört kripto para dışında GUSD, USDC, PAX ve BUSD ile de işlem kabul ettiği biliniyor.

Öte yandan Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın sürekli desteklediği DOGE rapçi Snoop Dogg’ınki de dikkat çekmişti. Dogecoin, Dallas Mavericks’in DOGE ödemelerini mümkün kılmasıyla NBA’e bile ulaştı. Varlığının yılın başından bu yana yüzde 800 artıran DOGE ise geçtiğimiz ay tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetmişti.

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