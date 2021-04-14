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IEA: 2021'de petrol talebi günde 5.7 milyon varil artacak

14.04.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) Çarşamba günü açıklanan aylık raporuna göre, küresel petrol talebinin 2021 yılında günde ortalama 5.7 milyon varil artışla 96.7 milyon varile yükselecek.

IEA: 2021'de petrol talebi günde 5.7 milyon varil artacak

IEA'nın raporunda, son dönemdeki "daha iyi ekonomik tahminler"in yanında, yeni verilerin daha güçlü gelmelerine bağlı olarak, petrol talebindeki artış öngörüsünün günde 230,000 varil yükseltildiğine işaret edildi ve buna karşın, dünyanın birçok yerindeki Covid-19 vakalarındaki artışa bağlı olarak piyasanın "kırılganlığının" sürdüğü de vurgulandı.

IAE: PETROL TALEBİ ARTACAK

IEA raporuna göre, ABD'de ağır kış koşulları nedeniyle ara verilen petrol üretiminin yeniden başlamasının da etkisiyle Mart ayında küresel petrol üretiminin günde ortalama 1.7 milyon varil artışla 92.9 milyon varile yükseldi. Ajansa göre, petrol fiyatları "önümüzdeki aylarda küresel petrol arzının artması ve piyasayı açıktan dengeye kaydırması ile birlikte yeni bir baskı altına girebilecek."

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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü de (OPEC), Aylık Petrol Piyasaları Raporu'nda,2021 yılına ilişkin günlük ortalama petrol talebi artışı öngörüsünü, önceki öngösünden günde ortalama 100,000 varil artışla, günde ortalama 6.0 milyon varile yükseltti.

DHA

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