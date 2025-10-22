FİNANS

Ifo'dan Alman hükümete "altyapı projelerindeki enflasyon" uyarısı

Alman ekonomi ve düşünce kuruluşu Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) borçla finanse edilen özel fon nedeniyle altyapı projelerinin maliyetlerinde gözle görülür bir artış olacağını bildirdi.

Ifo tarafından Alman hükümetince oluşturulan 500 milyar avroluk altyapı ve iklim özel fonunun ekonomik büyümeyi nasıl etkileyeceği konusunda “Ifo Ekonomik Diyalog 2025” etkinliği düzenlendi.

"Rotayı Belirlemek - Özel Altyapı Fonu Nasıl Büyümenin İtici Gücü Olabilir? adlı etkinlikte Ifo, söz konusu fonun talebi önemli ölçüde artıracağı, dolayısıyla ücretlerin yükselmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Bu durumdan işçi açığının bulunduğu sektörlerin etkileneceğinin gündeme getirildiği etkinlikte, gayrimenkul fiyatları ile inşaat ve planlama hizmetleri maliyetlerinin de önemli ölçüde artabileceğine vurgu yapıldı.

Ifo İnovasyon Ekonomisi ve Dijital Dönüşüm Merkezi Başkanı Prof. Dr. Oliver Falck, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Altyapı fonlarının verimli bir şekilde kullanılması ve artan fiyatlar nedeniyle buharlaşmamasını sağlamak kesinlikle gerekli.” ifadesini kullandı.

Falck projelerin önceliklendirilmesi gerektiğini savunarak, "Yatırımlar, büyüme ve rekabet gücü üzerinde en büyük etkiye sahip olacakları yerlere hedeflenmeli; ancak aynı zamanda, yatırım projelerini hayata geçirmek için yeterli kapasitenin mevcut olup olmadığı da dikkate alınmalıdır.” yorumunu yaptı.

Almanya İnşaat Endüstrisi Federasyonu (HDB) Genel Müdürü Tim-Oliver Müller de inşaat sektörünün gelen siparişlere hazırlanabilmesi için siyasi kararların daha hızlı alınması çağrısında bulunarak, "Şirketlerimizin yollar, köprüler ve su kanalları için ne zaman ve hangi fonların kesin olarak mevcut olacağı konusunda mümkün olan en kısa sürede netliğe ihtiyacı var. Sektör, gerçek projeler için acilen ihaleleri bekliyor.” dedi.

Alman Sanayi Federasyonu (BDI) Genel Müdürü Tanja Gönner ise Müller ile benzer görüşü ifade ederek, “Özel fondan planlanan fonların gözle görülür makroekonomik etkiler yaratabilmesi için onay süreçlerinin hızlandırılması, bürokrasinin sistematik olarak azaltılması ve kaynakların verimli kullanılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan hükümet, nisanda savunma harcamalarının gelecekte "borç freni" uygulamasından çıkarılması için anayasa değişikliği yaparken, borçla finanse edilen 500 milyar avroluk altyapı programı başlatmıştı.Kaynak: AABu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

