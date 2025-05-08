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'İlk büyük anlaşma' Trump, İngiltere ile yeni ticaret anlaşmasını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ile ABD arasında yapılan anlaşmanın, ‘uzun yıllar boyunca ikili ilişkileri pekiştirecek kapsamlı bir anlaşma’ olduğunu belirtti.

'İlk büyük anlaşma' Trump, İngiltere ile yeni ticaret anlaşmasını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından ABD ve İngiltere arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklamada bulundu.

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"İLK BÜYÜK ANLAŞMA"

Trump, İngiltere ile yapılan anlaşmanın, duyurdukları ‘ilk büyük anlaşma’ olduğunu kaydederek, “Birleşik Krallık ile yapılan anlaşma, Amerika Birleşik Devletleri ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkiyi önümüzdeki uzun yıllar boyunca pekiştirecek tam ve kapsamlı bir anlaşmadır” ifadelerini kullandı.

Trump, müzakere aşamasında olan diğer birçok anlaşmanın da yakın zamanda duyurulacağını bildirdi. (DHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Donald Trump abd trump
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