İngiltere'de çalışma başvurusu 2020... Ankara Anlaşması ne zaman bitiyor? Ankara Anlaşması başvuru tarihi uzatılıyor mu?

İngiltere'ye iş kurma vizesi ile gitmek isteyen Türk vatandaşları Ankara Anlaşması'nın detaylarını araştırmaya başladı. İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın (Home Office) Ankara Anlaşması ile birlikte iş kurmak için İngiltere'ye gitmek isteyen vatandaşlar Ankara Anlaşması'nın detaylarını araştırıyor. Peki, Ankara Anlaşması uzatılacak mı? Kimler Ankara Anlaşması'na başvuru yapabilir? ANKARA ANLAŞMASI UZATILACAK MI? İngiltere'nin Bretix kararının ardından Ankara Anlaşması 31 Aralık 2020 tarihinde sona eriyor. 1963 yılında başlayan Ankara Anlaşması uzatılacak mı merak ediliyor. Ankara Anlaşması son başvuru tarihi olan 31 Aralık 2020 tarihi itibari ile Türkiye'nin Londra Başkonsolusluğu ve İngiltere'nin Ankara Başkonsolusluğu farklı bir açıklama yapmadığı takdirde sona erecek. İngiltere'de iş kurma fırsatı sağlayan Ankara Anlaşması nedir ve ne zaman bitiyor? Ankara Anlaşması ile İngiltere'ye gitme şartları nelerdir? ANKARA ANLAŞMASI (ECAA) NEDİR? Kısaltılmış hali ECAA olarak da geçen Ankara Anlaşması, İngiltere'nin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına iş kurması için verilen vizedir. Bu vizeyi alan Türk vatandaşları İngiltere'de yerleşim hakkı ve ticaret yapma hakkı elde edebilirler.

KİMLER ANKARA ANLAŞMASINA BAŞVURABİLİR? 18 yaşını bitirmiş kişilerin İngiltere'de iş kurmak için başvuru yapması ve belirli miktarda sermayeyi göstermesi ile Ankara Anlaşması'ndan faydalanabilir. Bu vize diğer vizelerden farklı olarak Türk vatandaşlarının İngiltere'de işçi çalıştırma ve iş yeri açma yetkisi verdiği gibi bunu da zorunlu kılmıyor. Başvuru yapan kişi kendi mesleğini belirterek o işi de yapabilir. Ankara Anlaşması'nda mesleki eğitim şartı ya da İngilizce dil bilgisi seviyesi talep edilmiyor. Fakat başvuru yapan Türk vatandaşlarının bu işi yapma yetkinliğini ispatlaması gerekiyor. HANGİ MESLEKLER ANKARA ANLAŞMASINA BAŞVURABİLİR? Ankara Anlaşması'na başvurmak isteyen doktor, avukat gibi mesleği olanların bu işlemleri yapan kurumlardan (Örneğin Tabibler Odası) izin alması gerekiyor. Ankara Anlaşması'na; eğitim danışmanlığı, pazarlama ofisi açma, mağaza, market, kafe, restoran, şoför, temizlikçi, berber, boyacı, fotoğrafçı, serbest gazeteci, tercüman gibi değişik sektörlerden tek kişilik iş kurarak da başvuru yapılabilir. Fakat bu vizeyi alan kişilerin İngiltere'de kadrolu işlerde çalışamayacağını belirtelim. Fakat oturum hakkı aldıktan sonra bu yasak kalkıyor ve kadrolu bir işte çalışma hakkı veriliyor.